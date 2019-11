Arrestati dopo aver rubato in camper a turisti ed essere scappati

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – Il 19 aprile scorso,oggetti di valore e documenti in undisvedesi parcheggiato in viale Giotto, sorpresi da una pattuglia di Carabinieri, fuggirono in auto ingaggiando un lungo inseguimento, dapprima con i militari della Stazione Roma Aventino, poi con quelli della Compagnia Roma San Pietro, riuscendo a far perdere le proprie tracceuna serie di manovre spericolate. A conclusione di un’attivita’ d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro sono riusciti a dare un volto e un nome ai tre delinquenti, raccogliendo elementi di prova utili per richiedere ed ottenere un’ordinanza che dispone per loro la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Roma, e’ stato notificato ai tre ladri, che sono stati ...

