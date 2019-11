Gazzetta | ladri in casa di Allan Indaga la Digos

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Sulla.it una notizia inquietante. Questa notte deisono entrati nella villa di, a Pozzuoli. Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla. Era in un altro piano dell’abitazione con moglie e figli. Al momento non si conosce l’ammontare del danno. Sul furto stando la. Può essere un caso, oppure il furto è legato al ruolo dinell’ammutinamento di martedì sera. Il centrocampista è stato indicato, fin da subito, come uno dei capi della rivolta dei calciatori del Napoli. I giornali hanno raccontato della sua furiosa lite con Edo De Laurentiis e delle parole grosse volate tra i due, tanto da spingere il diesse Giuntoli ad intervenire per scongiurare il peggio.è stato additato dalla tifoseria come uno dei rivoltosi più accesi, che non ha badato agli interessi del club ma, esclusivamente a quelli personali. L'articolo ...

