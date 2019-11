Sondaggi elettorali Index | cala ancora il M5S | Pd in ripresa

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 8 novembre 2019)il M5S, Pd inLega in crescita, Pd ine M5Sgiù. Questi in sintesi i risultati deirealizzati daResearch per Piazza Pulita e andati in onda giovedì 7 novembre. Il Carroccio guadagna consensi, spinto dall’onda lunga della vittoria conquistata alle regionali umbre. Il partito di Salvini, rispetto alla precedente rilevazione, cresce dello 0,2 al 33,7%., come Ixè, vede flebili segnali diper il Partito Democratico che passa dal 19,2 al 19,3%. I pentastellati, invece, continuano la loro fase discendente. I Cinque Stelle sembrano pagare le continue tensioni sia all’interno della maggioranza che all’interno del Movimento stesso (questa settimana la senatrice Elena Fattori ha lasciato i Cinque Stelle per approdare al Gruppo misto). In più la notizia di un disimpegno ...

