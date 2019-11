In autostrada ' gratis' per 23 volte | denunciato a Foggia

Fonte : agi

(Di martedì 5 novembre 2019) Un uomo di 50 anni diè statocon le accuse di truffa ed insolvenza fraudolenta ai danni della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. Le indagini della polizia stradale sono partite dopo la segnalazione presentata dalla Società Autostrade per 23 casi di omesso pagamento di pedaggili su svariate tratte della A/14 ed A/16 ad opera di una autovettura Audi SQ5 di colore nero, con targhe alternativamente ed opportunamente sostituite con altrettante di importazione tedesche. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra luglio ed agosto dello scorso anno, l'uomo, alla guida della vettura è uscito dalla pista riservata ai telepass, accodandosi pericolosamente ad altre auto in transito eludendo così il controllo ed evitando l'abbassamento della sbarra.

