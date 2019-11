Due suore missionarie tornano dall’Africa incinte | imbarazzo in Vaticano | «Violate regole

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 5 novembre 2019) Dopo il caso della monaca di un convento in provincia di Messina, che ha scoperto di essere incinta dopo un viaggio in Africa, un altro episodio analogo, sempre in Sicilia, mette inil. Le due religiose, entrambe africane, hanno infatti scoperto di esseredopo essere tornate in Italia da un viaggio nei paesi d’origine. Il caso ha suscitato un certo clamore anche al di fuori dell’Italia: anche il Daily Mail racconta la vicenda delle due, una proveniente da un convento nei monti Nebrodi e un’altra residente in provincia di Ragusa. Il primo caso, in ordine cronologico, ha riguardato la suora, appartenente a un ordine monastico del Messinese: la donna si è trasferita a Palermo per prepararsi alla gravidanza e con tutta probabilità abbandonerà la vita ecclesiastica per crescere il figlio che porta in grembo. L’altro caso, invece, ...

