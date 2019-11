Gallipoli | denunciato minore per spaccio di droga

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Emanuela Carucci Il giovane ha 16 anni ed è stato trovato in possesso di dieci grammi di marijuana, un bilancino di precisione e alcune bustine per il confezionamento delle dosi. È stato affidato ai genitori Un nuovo controllo anti-è stato effettuato nel Salento. È stato, ieri, dagli agenti della polizia di Stato a, un Comune in provincia di Lecce, undi 16 anni. L'accusa è di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Durante il controllo i poliziotti si sono subito resi conto che il giovane aveva qualcosa da nascondere. Nella tasca dei pantaloni, infatti, gli agenti hanno trovato un involucro di plastica bianca con all’interno circa dieci grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e quattro bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento delle dosi.Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro ed il ...

