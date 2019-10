Scuola in piazza | sindacati indicono mobilitazione

Infortuni a Scuola - i presidi in piazza : “Stanchi di pagare” : La protesta nazionale partita dalla condanna in Cassazione della dirigente di Sapri. Poi la rabbia è montata nelle chat dei colleghi

“Veloci-Raptor” : la mostra di Enrico Manera - enfant prodige della Scuola di Piazza del Popolo : Si è aperta giovedì 3 ottobre con la mostra di Enrico Manera “Veloci-Raptor” , la nuova stagione espositiva del primo vegetariano capitolino. Esposte 18 opere, tutte a colori, in diversi formati, nonché il ritratto di Manera fatto da Mario Schifano nel 1978. Sarà visitabile sino a domenica 8 dicembre. Ingresso libero. LA mostra – La storia dell’arte si fa pop e il pop diventa trash, riempiendosi di graffiti o graffi, come murali di una periferia ...

Scuola - gli studenti scendono in piazza per il clima? Le assenze sono giustificate : “giustificate gli studenti che scioperano per il clima”: è quanto invita a fare il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che, in previsione dello sciopero di venerdì 27 settembre per il clima, ha inviato alle scuole una circolare chiedendo appunto ai prof di giustificare chi va in piazza.Continua a leggere