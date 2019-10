Rita Dalla Chiesa a Fuori dal Coro inchioda Chef Rubio | Insulta i poliziotti?

Alessandra Appiano - la commozione di Rita Dalla Chiesa : “Non mi hai dato la possibilità di salvarti” : “Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita”, Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie Alessandra Appiano. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all’ospedale Turro San ...

Vi abbraccio tutti. Nadia Toffa - l’annuncio a sorpresa di mamma MargheRita a pochi mesi dalla scomparsa : A pochi mesi dalla scomparsa, la mamma di Nadia Toffa, Margherita fa un annuncio a sorpresa. Lo ha fatto attraverso i canali social ufficiali della figlia al centro, nei giorni scorsi, di polemiche preso di mira degli haters. La donna, che aveva colpito l’immaginario pubblico per la sua forza durante il funerale della giornalista, ha annunciato che il prossimo 7 novembre uscirà il libro ‘Non fate i bravi’. Si tratta dell’ultima fatica letteraria ...

Rita Dalla Chiesa si commuove a Italia Sì parlando di Alessandra Appiano : Momento di forte commozione per Rita Dalla Chiesa: la conduttrice, per anni colonna di Forum, è ospite fissa Dalla scorsa stagione televisiva di Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni.In studio era ospite Nanni Delbecchi, marito della giornalista e scrittrice Alessandra Appiano, morta suicida l'anno scorso mentre era ricoverata per depressione in un ospedale di Milano. La presentatrice ha parlato così della sua ...

Rita Dalla Chiesa in lacrime a Italia Sì : "Avrei potuto salvarla" - la confessione sul suicidio della Appiano : Una Rita Dalla Chiesa in lacrime, nello studio di Marco Liorni a Italia Sì. Un pianto che non è riuscita a trattenere quando si parlava di Alessandra Appiani, morta suicida. In studio il marito Nanni Delbecchi, che ha spiegato cosa aveva portato la Appiani a commettere il gesto estremo. Un racconto

La spia russa Maria Butina sarà rilasciata dalla prigione della Florida in cui sta scontando la sua pena e sarà trasfeRita in Russia : Maria Butina, la spia russa condannata lo scorso aprile negli Stati Uniti per avere cospirato contro il governo americano, sarà rilasciata dalla prigione della Florida in cui sta scontando la sua pena a 18 mesi di carcere e sarà rimandata

Ergastolo ostativo - Rita Dalla Chiesa : «Mafiosi in permesso? Un premio alle cosche» : Loro pensano che la giustizia giusta sia dare la possibilità, a chi ha scontato molti anni di carcere, di usufruire di permessi premio per riabbracciare la famiglia. E questo potrebbe anche...

Permessi a mafiosi - Rita Dalla Chiesa : Avranno brindato come quando hanno ucciso mio padre : La nota conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha criticato la sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi anche per i mafiosi condannanti all’ergastolo... La sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi premio anche per i mafiosi condannati all'ergastolo ha sollevato un vespaio di polemiche. Fortemente critica per il verdetto è Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv, ...

Rai - Roberto Fico : «Riforma è una priorità - serve maggior lontananza dalla politica» : Roberto Fico Roberto Fico rilancia un proprio cavallo di battaglia: la Rai – dice – va riformata al più presto. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della Camera ha bollato come prioritario il rinnovo del servizio pubblico, parlando della necessità di un “cambio di paradigma“. Non è la prima volta che l’esponente M5S insiste sul punto; sinora, però, le sue parole sono rimaste tali, sebbene ...

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il Ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Meghan Markle - Harry rivela la feRita indelebile lasciata dalla morte di Diana : Sono passati 22 anni dalla morte di Diana Spencer. La sua prematura dipartita ha causato una ferita ancora aperta in Harry che, quando la Principessa di Galles ha perso la vita a Parigi, era appena dodicenne. Del dolore legato alla morte della madre il Duca di Sussex ha parlato ancora una volta nel corso delle riprese del documentario che andrà in onda stasera su ITV. Il secondogenito della principessa del popolo, che si è visto chiedere se ...

Doping - macchina della verità prima della gara : sette bodybuilder esclusi dalla competizione : Per combattere l'annoso problema del Doping nel settore, una federazione di bodybuilding ha sottoposto gli iscritti a una competizione al test della cosiddetta "macchina della verità". A farne le spese sono stati sette culturisti, bocciati dalla macchina e dunque non ammessi per sospetto Doping ma anche squalificati per dieci anni.Continua a leggere