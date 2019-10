Modifiche ai decreti sicurezza entro l' anno La ministra Lamorgese pronta a

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “Penso di sì”. Così il ministro dell’Interno Lucianaha risposto a margine dell’audizione in Commissione antimafia a chi gli chiedeva se idel governo gialloverde verrmodificatila fine dell’. “C’è stato un intervento del Capo dello Stato - ha detto il ministro - quindi noi certamente faremo delle” in modo da “rendere conforme” i testi “alle osservazioni che sono arrivate dal Quirinale”. “Secondo me - ha concluso - nel giro di poco si affronterà il problema”.Quanto al memorandum Italia-Libia, ”è una questione di carattere politico che si farà a livello governativo e del presidente del Consiglio”. L’intesa con la Libia scade il prossimo 2 novembre e, senza un intervento, il rinnovo ...

