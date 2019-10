Pomeriggio 5 | scontro aperto fra Lory Del Santo e Manila Gorio

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) Alcuni giorni fa, alle telecamere del programma di Canale 5,ha infatti rivelato che Rocco Pietrantonio, mentre era fidanzato conDel, tradì questa con lei. Ma non solo. Si sarebbe trattato di un doppio tradimento, in quanto, sempre secondo la presentatrice, la showgirl di Drive In avrebbe messo le corna a sua volta a Rocco Pietrantonio. Ecco come ha reagito a queste accuseDel, confessando alcuni retroscena sul presunto comportamento truffaldino di, sempre alla ricerca dell'ultimo pettegolezzo. Questa volta, vittima del tradimento sarebbe stato Marco Cucolo: Si è fissata che deve trovare delle prove che io ho tradito Rocco Pietrantonio, ma non le troverà mai. Sono rimasta sconvolta quando lei ha chiamato mercoledì scorso gli attori di The Lady per chiedere se sono stati a letto con me. Ha chiamato Francesco (ndr, attore foggiano di The ...

ellagiraisoli : @lostinreality01 @holysvbri 'Sto per iniziare una nuova scuola, che palle, arrivo a scuola, mi scontro contro una r… - news24_city : Audace Barletta, oggi pomeriggio scontro al vertice con il Corato - aboutjoff : ?? #LecceJuve: Oggi pomeriggio sarà uno Scontro in Carriera Inedito quello tra Mister Fabio Liverani e Mister Mauriz… -