Venezia | travolgono due ciclisti con un’Audi e si mettono in posa per una foto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Prima hanno investito e ferito due. Poi, sulla scena dell’incidente, si sono messi inper una, sorridenti e con il pollice alzato. È successo a Vigonovo, frae Padova, la mattina di venerdì 25 ottobre. Un’Audi Coupé guidata da un giovane di Cavallino Treporti – in provincia di– in fase di sorpasso ha urtato un gruppo diche stava percorrendo in senso opposto la Statale della Riviera del Brenta. Due sono finiti a terra, entrambi di Noventa Padovana. Mentre le due vittime venivano portate in ospedale a Dolo () dopo l’impatto, il guidatore e altri due passeggeri si sono appoggiati al guardrail di fianco alla carreggiata e, quando hanno visto arrivare unagrafa di un giornale locale, si sono messi incon pollici alzati e sorrisi. I duenon hanno riportato conseguenze gravi: il primo, preso di ...

