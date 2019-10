Planking challenge a Modena | tre ragazzi sdraiati sulla tangenziale schivano le auto in

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sabato sera una donna che percorreva lanord disi è imbattuta in trenisull'asfalto che hanno schivato la suain extremis: "Li ho evitati per un soffio" ha scritto, profondamente scioccata, l'mobilista in un post su Facebook dove ha dato l'allarme per la presenza dei tre.

