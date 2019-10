Dramma a Treviso | 39enne scopre tumore al seno mentre è incinta | muore dopo il parto

Dramma in strada a Treviso - si dà fuoco e si lancia verso l’osteria : 38enne gravissimo : Protagonista dell'episodio un uomo di 38 anni, un autotrasportatore che si è cosparso con il liquido infiammabile si è dato fuoco lancia ndosi subito dopo verso una osteria del posto urlando in preda a lancinanti dolori. Fondamentale l'intervento di uno dei presenti con un estintore in dotazione al locale.Continua a leggere

Dramma in strada a Treviso : travolto in bici - Massimiliano muore a 40 anni : La tragedia nella mattinata di sabato lungo la provinciale che da Valdobbiadene conduce a Combai, in provincia di Treviso. la vittima è Massimiliano Baro, 40enne residente a Maserada sul Piave di professione commerciante ma grande appassionato di ciclismo. Si è scontrato con un'auto mentre era in sella alla sua bici da corsa.Continua a leggere