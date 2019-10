Astronomia | 4 ammassi galattici si stanno pericolosamente avvicinando tra loro

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) A tre miliardi di anni luce della Terra, nel sistema Abell 1758, quattrotrae finiranno per dare luogo ad una gigantesca fusione, da cui trarrà origine uno degli oggetti celesti più massicci dell’Universo. Gli spostamenti dei quattro soggetti – spiega Global Science – non sono sfuggiti allo sguardo indagatore dell’osservatorio Chandra della Nasa; i risultati dell’indagine, integrata anche con i dati di altri telescopi, sono stati illustrati nell’articolo “Forming One of the Most Massive Objects in the Universe: The Quadruple Merger in Abell 1758”, pubblicato su The Astrophysical Journal. La ricerca è stata svolta da un gruppo internazionale di astronomi, coordinato dall’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Usa). I cluster sono le più vaste strutture del cosmo tenute insieme dalla forza di gravità; sono ...

