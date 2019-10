Napoli | Maradona commenta il sorpasso di Mertens | “Sono felice per lui | spero resti in

Napoli - il messaggio di Maradona a Mertens : “mi mandi la sua maglietta e resti in azzurro - non c’è posto migliore” : Il Pibe de Oro ha mandato un messaggio al giocatore belga, consigliandogli di non lasciare Napoli perché non troverebbe un posto migliore in cui giocare La doppietta segnata in Champions League al Salisburgo ha permesso a Dries Mertens di salire al secondo posto della classifica all-time dei marcatori del Napoli, superando niente meno che Diego Armando Maradona. Cafaro/LaPresse Un traguardo storico, che il belga ha accolto con grande ...

Napoli - Mertens supera Maradona e punta Hamsik : “spero di superarlo già entro Natale” : L’attaccante belga ha superato Maradona nella classifica marcatori all-time del Napoli, adesso davanti a lui c’è solo Hamsik Dries Mertens ha superato finalmente Diego Armando Maradona nella classifica marcatori all-time del Napoli, la doppietta di Salisburgo lo ha portato a 116 gol totali, lasciando l’argentino a quota 115. Cafaro/LaPresse Davanti al belga adesso c’è solo Marek Hamsik, fermo a 121 e ormai nel ...

Inter e Napoli show - Lautaro e Candreva stendono il Borussia : Mertens si mette alle spalle… Maradona : Una doppietta del belga e il sigillo di Insigne permettono al Napoli di passare a Salisburgo, l’Inter invece trova la prima vittoria con Lautaro e Candreva Serata di Champions League speciale per le squadre italiane, Napoli e Inter infatti portano a casa i tre punti superando non senza fatica il Salisburgo e il Borussia Dortmund. AFP/LaPresse In Austria non mancano certamente gol ed emozioni, finisce 2-3 grazie alla doppietta di ...

Live Salisburgo-Napoli 1-2 Mertens supera Maradona : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Gazzetta - probabile formazione Genk-Napoli : Mertens punta Maradona : Questa sera il Napoli punta ai tre punti e possibilmente al primato nel girone se il Liverpool farà il suo dovere contro il Salisburgo. Ovviamente Ancelotti farà ancora dei cambi questa sera e la Gazzetta conferma il ritorno di Insigne per la Champions, al fianco di Allan e Fabian Ruiz. Fuori Zielinski che non ha assolutamente convinto contro il Brescia. Tutto tranquillo in difesa, dove per la Champions può rientrare Koulibaly, che con Manolas ...

LIVE Napoli-Cagliari - Serie A in DIRETTA : Mertens insegue Maradona al San Paolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 20.38 Il Cagliari dunque è al quarto turno della coppa nazionale contro la Sampdoria: chi vince, sfiderà l’Inter agli ottavi di finale. 20.36 Tra i protagonisti del match sarà sicuramente Nahitan Nandez, che con la sua garra proverà a dare fastidio al centrocampo casalingo. 20.34 Sarà interessante capire come la difesa ...

Antognoni : “Tra Messi e Maradona scelgo il 10 del Napoli - vi spiego il perché…” : “Fra Maradona e Messi scelgo Maradona perché ci ho giocato insieme e rappresenta i miei tempi. Messi è un altro fuoriclasse però scelgo Maradona perché forse in nazionale argentina è riuscito a dare più di Messi”. Sono le parole del direttore tecnico e club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, a margine della ‘prima’ cinematografica del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, in corso di ...

Radio Sportiva – Renica : “Questo Napoli può fare cose importanti - Maradona è pazzesco” : Alessandro Renica, ex Napoli ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sull’inizio della stagione del Napoli: “Napoli da scudetto? È una squadra che è cresciuta qualitativamente, il gruppo può fare cose interessanti. Ancelotti rispetto alla gestiondr precedente considera tutti al centro del progetto e lascia spazio alle qualità dei giocatori. Maradona? Ci siamo visti un anno fa, ha ancora un carisma mondiale ed è ...

Ferlaino contro il film di Kapadia su Maradona : «Napoli non è solo camorra e i napoletani non sono incivili fanatici» : Stavamo solamente contando i secondi che ci separavano dalle critiche di lesa napoletanità al film di Kapadia su Maradona. film che ovviamente fa a pezzi il mito ipocrita costruito sul presunto meraviglioso rapporto tra Napoli e Diego. Corrado Ferlaino, che nel film compare anche con una voce fuori campo: «sono stato il carceriere di Maradona», rilascia un’intervista al Mattino. Si definisce sconcertato. Dalla presenza a suo dire ...

Bagno di folla per Maradona nella presentazione ufficiale a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...