L' Inter piega il Borussia Dortmund 2-0 E' di Candreva il gol decisivo

F1 - dubbi sul motore Ferrari! Alcuni avversari chiedono spiegazioni : c’è olio nell’Intercooler del turbo? : Il motore della Ferrari continua a fare discutere e Alcuni rivali del Cavallino Rampante hanno scritto alla FIA chiedendo dei chiarimenti regolamentari riguardo alla power unit montata dalla Scuderia di Maranello. Come riporta it.motorsport.com, Alcuni rivali delle Rosse ritengono che il motore Evo 3 garantirebbe un vantaggio di otto decimi nei rettilinei di alcune piste (le cinque pole position consecutive, condite da tre vittorie dopo ...

Inter - Nicolò Barela spiega l'impatto di Conte : "Per lui mi farei ammazzare - con la Juve sfida alla pari" : "Antonio Conte ha un'attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza". Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, riassume così in poche parole alla Gazzetta dello Sp

Minniti ci spiega perché gli Interessi nazionali italiani passano dalla Libia : Roma. Persino Matteo Salvini adesso sostiene che non vuole l’uscita dall’euro ma la modifica del Patto di stabilità. Si è convertito alla linea Mattarella, insomma. “Nel caso del capo leghista, la definirei la ragionevolezza dello stare all’opposizione, a testimonianza che certe sconfitte sono educa

Juventus-Inter si avvicina e Marchisio spiega il NO a Suning : Juventus-Inter oramai è alle porte, e ad infiammare il match ci pensa il grande ex Claudio Marchisio. Raggiunto dai giornalisti di Sky il Principino ha rivelato le ragioni del suo no al club nerazzurro. Ha pesato, e molto, il senso d’appartenenza di Marchisio alla famiglia bianconera. Queste le parole della bandiera juventina. Juventus-Inter, le parole di Marchisio scaldano i cuori dei tifosi bianconeri “L’offerta di Suning? Ha ...

L'Inter di Conte inarrestabile - piegata anche la Lazio : 1-0. Crollo Napoli col Cagliari - bene la Fiorentina : Non si ferma più, L'Inter di Antonio Conte: cinque partite, cinque vittorie. piegata anche una buona Lazio a San Siro: a decidere un gol di D'Ambrosio al 23esimo del primo tempo. Per Antonio Conte, sempre più in corsa per lo scudetto, primato solitario in vetta alla classifica di Serie A. Clamoroso

Inter-Lazio - Tare spiega l’esclusione di Immobile : “scelta tecnica - relativa alla gestione della rosa” : Il direttore sportivo della Lazio ha spiegato i motivi dell’esclusione di Immobile dall’undici titolare contro l’Inter Ciro Immobile resta fuori dall’undici titolare della Lazio, impegnata questa sera a San Siro contro l’Inter. Semplice scelta tecnica di Simone Inzaghi, per nulla legata allo sfogo dell’attaccante napoletano arrivato domenica nel match con il Parma. ALFREDO FALCONE/LaPresse A confermarlo ...

"Emma operata - Intervento andato bene" : Paola Turci spiega l'enorme equivoco : Così la fake news ha fatto in poche ore il giro della rete. La scorsa settimana la cantante salentina ha annunciato di...

L'Inter fa suo il derby e torna in testa : Brozovic-Lukaku piegano Milan : In settimana, si erano resi protagonisti di un battibecco che aveva mandato su tutte le furie Antonio Conte; oggi, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, insieme, stendono un Milan confusionario e maldestro nel 171esimo derby della Madonnina, realizzando i due gol decisivi che permettono alL'Inter di rim

Vespa - la Rai dedichi una puntata per spiegare l’assurda Intervista a Lucia Panigalli : (Fermo immagine da Rai Play) “Quando mi sono rivista a casa mi sono sentita veramente male e offesa non solo per me ma per tutte le donne che, come ha detto Vespa, non sono state fortunate come me”. Lucia Panigalli, la donna che vive sotto scorta dopo che l’ex partner nel 2010 ha tentato di ucciderla e non ci è riuscito solo per caso, certo non per “rispamiarla” come paventato da Bruno Vespa lo scorso 17 settembre, è intervenuta sull’intervista ...

Milan - Boban punta il derby : “Inter favorita - ma è una trappola. Mercato? Tutti vogliono spiegarti il calcio” : Il Chief Football Officer rossonero ha parlato della situazione del Milan, soffermandosi anche sul peso di Donnarumma nello spogliatoio Sei punti nelle prime tre partite, la situazione potrebbe essere considerata positiva, invece il gioco del Milan non ingrana e i primi mugugni si avvertono distintamente. Gli avversari affrontati non sono certamente quelli da far tremare i polsi, sabato però il banco di prova sarà di quelli tosti, visto ...

Perché il Tar del Lazio Interviene su tutto. Lo spiega il presidente uscente : Ha presieduto il Tar del Lazio per quasi quattro anni, cercando di far fronte alle croniche carenze di organico del personale di magistratura e di quello amministrativo e 'proteggendo' l'istituzione dagli attacchi mediatici, spesso violentissimi, che ne hanno persino sollecitato l'abolizione. Carmine Volpe, da lunedì, tornerà al Consiglio di Stato per guidare la sezione consultiva per gli atti normativi e, in una intervista all'Agi, traccia un ...

Nato senza tibia - riuscito l’Intervento sul piccolo Giovanni : “Piega il ginocchio benissimo” : “Intervento riuscito perfettamente! Giovanni piega il ginocchio benissimo”, il messaggio pubblicato su Facebook da Erika Molinarolo, la mamma del piccolo Giovanni, il bambino di tre anni di Piazzola sul Brenta (Padova) Nato senza una tibia. Il bambino è stato portato negli Stati Uniti per poter camminare e correre come tutti.Continua a leggere