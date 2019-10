Ottimismo nella Lega | ansia nel Pd I sentiment sulle elezioni in Umbria

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 22 ottobre 2019) Si avvicinano leregionali indel 27 ottobre e nonostante il premier Giuseppe Conte abbia messo le mani avanti, affermando che non hanno valenza politica nazionale, è del tutto evidente che si tratta di un importante test soprattutto per il governo... Segui su affaritaliani.it

