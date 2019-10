Bimba di 4 anni ha un attacco d’asma | arriva all’appuntamento dal medico con quattro

Cagliari - mamma e figlia di 8 anni travolte da un suv davanti alla scuola : la Bimba è grave : Incidente oggi a Serdiana, in provincia di Cagliari, dove una mamma e la figlia di 8 anni sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada per raggiungere la scuola della piccola. Quest'ultima è stata trasportata d'urgenza e con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu dove non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievi per la mamma. La guidatrice della macchina ha poi spiegato di essere stata "abbagliata" dal sole.Continua a leggere

Dramma in casa - Bimba di 10 anni si toglie la vita - cadavere scoperto dalla sorellina di 6 anni : Secondo una prima ricostruzione la piccola si sarebbe tolta la vita da sola ma i familiari non credono al suicidio e pensano a un incidente durante un gioco finito male. "Era una bambina estroversa e divertente che amava giocare ed era felice, non bisogna pensare a lei come una bambina triste caduta in una depressione orribile, perché non è la verità" sostengono i familiari.Continua a leggere

Giulia Lazzari è morta - vittima della furia del marito : lascia una Bimba di 4 anni : Giulia Lazzari la giovane 24enne non ce l’ha fatta, è morta oggi all’ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall’8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dal marito nella loro casa Adria, dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La giovane donna, madre di una bambina di quattro anni, è rimasta in coma farmacologico per quasi nove giorni nei quali i familiari hanno sperato in un miracolo che però non c’è ...

Milano : sola in casa si sporge da finestra - salvata Bimba di 4 anni : Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Una bambina di 4 anni lasciata sola in casa si sporge pericolosamente dalla finestra di un appartamento al primo piano in via Gluck, a Milano. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco e, in

Strangolata dal marito : disperate le condizioni di Giulia - mamma di una Bimba di 4 anni : I medici hanno parlato di 'morte cerebrale' per Giulia Lazzari, la 23enne che il marito Roberto Lo Coco ha cercato di uccidere lo scorso 8 ottobre, strangolandola nella loro casa di Adria (Rovigo). La ragazza, che ha solo 23 anni ed è madre di una bimba di 4, è ricoverata in terapia intensiva. Gli amici: "Preghiamo per un miracolo".Continua a leggere

Bimba investita a 2 anni - mamma Nunzia : “Non è stato un incidente - vendetta contro di me” : "L'auto non si è fermata, è passata sopra il corpicino di mia figlia e poi si è dileguata lasciando Sara in una pozza di sangue". Sara di Leo è morta investita a 2 anni a Santa Maria del Cedro. Oggi Gino Pignataro è stato condannato (a 3 anni di pena) per omicidio stradale, ma per mamma Nunzia non è finita qui. "Non è stato un incidente, con quell'uomo c'erano state frequenti liti, sapeva cosa stava facendo".Continua a leggere

Incidente terribile : Salvatore muore a 37 anni. Gravissima una Bimba di 1 anno : Tragedia a nord di Marsala. Un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio, è morto in un Incidente d’auto avvenuto ieri sera tra le contrade Conca e Rakalia. L’uomo era a bordo di una Lancia Y insieme alla moglie e alle due figlie, di uno e due anni e mezzo, quando si è scontrato con un’altra vettura, una Mercedes, che avrebbe tagliato la strada alla Lancia invadendo la sua corsia. La più piccola delle bambine ha subito un trauma con emorragia cerebrale ...

Messina - tentano di rapire Bimba di 5 anni : ricercati due uomini : Inquietante tentativo di rapimento di una bambina di 5 anni, andato in scena durante il pomeriggio dello scorso giovedì a Nizza di Sicilia (Messina). Secondo quanto riferito dalla stampa locale, erano all'incirca le 17 quando la piccola si trovava in compagnia della nonna sul lungomare. Una tranquilla passeggiata, proseguita poi all'interno di un'area giochi, che si è rapidamente trasformata in un incubo per la donna. Da un'auto che si ferma ...

Paura a Messina : due uomini tentano di rapire Bimba di 5 anni - malore per la nonna : Grande Paura nel pomeriggio di giovedì, quando due malviventi hanno cercato di rapire una bimba dall'area giochi sul lungomare di Nizza di Sicilia: le delicate indagini nelle mani dei carabinieri Federico Garau ? Luoghi: Messina

Una Bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone : Una bambina di due anni è riuscita ad acquistare online un nuovo divano, su Amazon, senza il consenso della madre. L'articolo Una bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

Aggredita da due rottweiler a casa dell’amichetta - Bimba di 8 anni operata a Bologna : I due cani, di proprietà del padre dell'amichetta della piccola ferita, sono apparsi all'improvviso in giardino e si sono avventati sulla bambina ospite di 8 anni che giocava con la coetanea. La piccola è stata ferita a gambe e glutei ed è stata immediatamente portata in ospedale, per lei prognosi di 30 giorni .Continua a leggere

Shock in Usa - 40enne stupra Bimba di 2 anni lasciandola sanguinante : caccia all’uomo : L'orribile violenza nella Contea di Collier, nello stato della Florida, dove la piccola è stata ritrovata dai parenti esanime a terra in una pozza di sangue. Si pensava fosse caduta ma in ospedale è emersa l'orribile verità: aggredita e stuprata da un 40enne che nel frattempo si è reso irreperibile.Continua a leggere

Padova - Bimba di quattro anni ricoverata da settimane : colpita da malattia indecifrabile : Il peggioramento è avvenuto lo scorso 13 settembre: da allora la piccola Giorgia, di quattro anni, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Padova. L’hanno attaccata ad un polmone artificiale, ma le sue condizioni non sembrano migliorare. La bambina soffre di una malattia misteriosa sin da quando non aveva ancora compiuto due anni. I suoi genitori dai primi di settembre si sono trasferiti con lei da Trieste a Padova per cercare di porre ...

Bimba di 2 anni muore per un’infezione letale dopo la vacanza : “Feci nella piscina dell’albergo” : Allie Birchall, Bimba inglese di 2 anni, è morta dopo aver contratto una infezione da Escherichia Coli dopo essere stata in vacanza con la famiglia in resort in Turchia. dopo essere tornata a casa ha avvertito crampi allo stomaco e diarrea, poi il peggioramento e il decesso. Sul caso indaga Dipartimento di salute e assistenza sociale nel Regno Unito: "Vogliamo la verità. Quel resort era disgustoso".Continua a leggere