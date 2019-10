Brexit | Johnson in bilico come la May

Brexit - sfida a Westminster sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - VOTO PARLAMENTO IN DIRETTA - USCITA DALL'UE/ Johnson "E' tempo di decidere" : BREXIT, VOTO PARLAMENTO in DIRETTA, USCITA DALL'UE. L'appello in apertura del premier Boris Johnson: "E' arrivato il tempo di decidere"

Brexit - sfida a Westminster sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...

Brexit - discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese : la diretta : Si discute e si vota il nuovo accordo sulla Brexit di Boris Johnson. Segui la diretta dalla House of Commons. L'articolo Brexit, discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - voto in Parlamento Johnson avverte : «Un altro rinvio sarebbe insensato» : Oggi si svolge la seduta straordinaria sull’accordo di divorzio dall’Ue raggiunto dal premier britannico con Bruxelles

Brexit - Johnson : "E' tempo di decidere" : 11.12 Boris Johnson chiede al Parlamento di approvare l'accordo da lui raggiunto sulla Brexit con l'Ue e avverte che "ora è arrivato il tempo" di decidere. Aprendo il dibattito straordinario alla Camera dei Comuni, il premier ha ricordato come l'Aula non abbia saputo trovare" soluzioni per oltre tre anni dopo il referendum del 2016. Johnson ha difeso il suo 'deal' come"un nuovo accordo" che va ratificato per "riunire il Paese"."Avremo una vera ...

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : L’accordo ha modificato alcuni punti del Protocollo sull’Irlanda del Nord e la dichiarazione politica sulla relazione futura

Brexit - il papà di Boris Johnson in Puglia : "Mio figlio? Dopo il voto ha bisogno di una vacanza qui" : Stanley a Bari Dopo una tre giorni dedicata alla Puglia da giornalista inviato del Daily Mail: "Prima della Casa Bianca o di Mosca, il posto dove andare è la Puglia"

Brexit - sabato il Parlamento britannico voterà sull'accordo Johnson : Nella giornata di ieri si è giunti a un accordo tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. L'obiettivo era trovare un nuovo compromesso equo per consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nonostante ciò, l'ultima decisione spetta al Parlamento britannico, che dovrà garantire la ratifica dell'accordo. Non sono esclusi ulteriori colpiti di scena in quanto diversi partiti ...

Accordo con la Ue - Johnson vede la Brexit : Cade la clausola sul confine irlandese, nuova intesa fra i 28. Il premier britannico: ora Westminster dica sì

ACCORDO Brexit/ Amici - nemici e calcoli della scommessa di Boris Johnson : Londra e Ue hanno raggiunto l'ACCORDO sulla BREXIT. Ma il vero lavoro per Johnson comincia ora: convincere i parlamentari di Westminster a votarlo

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : L’accordo ha modificato alcuni punti del Protocollo sull’Irlanda del Nord e la dichiarazione politica sulla relazione futura