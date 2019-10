Si siede sulla faccia del fidanzato e lo costringe a praticarle sesso orale | condannata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Adoratori e feticisti del face sitting fate attenzione, potreste finire in galera. Questo è quello che è successo ad Anna Nicole Parrino, una 44enne della contea di Boone nel Missouri, avvezza ad una pratica da “soffocamento” che anche su Pornhub raccoglie grande seguito. La donna è stata accusata dal compagno di averlo spinto per terra ed essergli seduta sopra il viso, comprimendogli la vagina su naso e bocca fino a non permettergli più di respirare, urlandogli: “Mangia la mia fi**”. L’uomo, che non ha rivelato la sua identità, ha parlato di diversi episodi di violenza domestica e sessuale che sono “gradualmente peggiorati”. Quando la polizia è arrivata nella casa dei due, lo scorso dicembre, dopo la denuncia, ha trovato il compagno della Parrino con un taglio sul naso, che lui ha sostenuto derivasse dalla forzata seduta di facesitting, tagli sulle braccia e soprattutto chiazze ...

