Fonte : ilpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ilhaunneldell’ONU per ie molti attivisti che si occupano di questo tema hanno protestato per via della documentata storia di abusi deicommessi dalle autoritàne. Il

TaszuC : RT @ilpost: Il Venezuela ha ottenuto un seggio nel Consiglio dell’ONU per i diritti umani - ilpost : Il Venezuela ha ottenuto un seggio nel Consiglio dell’ONU per i diritti umani - lospiegone : ???? Nonostante le accuse contro il governo di #Maduro, il Venezuela ha ottenuto un seggio al Consiglio per i diritti umani dell’Onu. -