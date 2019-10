Un autobus è finito contro un albero a Roma C' è una decina di feriti

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Undella linea 301 è andato a sbattereunin zona Cassia, a, per cause ancora da accertare. Secondo quanto si apprende, unadi passeggeri è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. Sul posto, oltre al 118, pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale diCapitale e 8 ambulanze. I, tra i 10 e i 12, sarebbero in codice giallo. Nessuno, quindi, in gravi condizioni. Il personale medico sta prestando i primi soccorsi alle persone rimaste ferite, che avrebbero riportato traumi contusivi nell'incidente. Si tratta soprattutto dei passeggeri che erano posizionati nella parte anteriore dell'. Ora si provvedera' a smistare iin diverse strutture sanitarie.

eli_grandi : RT @ultimenotizie: Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a #Roma. E' accaduto poco dopo le 9 su via Ca… - markmoreskins : RT @ultimenotizie: Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a #Roma. E' accaduto poco dopo le 9 su via Ca… - ultimenotizie : Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a #Roma. E' accaduto poco dopo le 9 su v… -