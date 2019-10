Governo | Salvini | ‘Conte e Renzi tolgono a disabili soldi e dignità’

**Migranti : Salvini - ‘Governo ha mani sporche di sangue’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue”. Lo dice Matteo Salvini, commentando i numeri degli sbarchi e le notizie sui corpi avvistati a circa 60 metri di profondità al largo di Lampedusa. Da quando Luciana Lamorgese è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8).L'articolo **Migranti: Salvini, ‘governo ha mani ...

Legge di bilancio 2020 - dove si trovano più tasse per come afferma l’opposizione? Salvini perché è “scappato” dal Governo se era in grado di fare meglio? : Siamo e lo saremo ancora chissà per quanto tempo, il Paese delle continue campagne elettorale. Le Maggioranze, a livello nazionale

Governo - Franceschini : “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano. Grillo? Da lui parole importanti per nascita esecutivo” : “Renzi e Salvini? Non hanno niente in comune, se non il nome Matteo. Non si possono mettere sullo stesso piano. E’ politicamente e umanamente ingiusto“. Sono le parole del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite de“L’aria che tira”, su La7, a proposito del confronto tra i due politici a “Porta a Porta”. E spiega: “Uno è un avversario politico molto distante per valori e ...

Manovra - migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il Governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un Governo per non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Governo : Rosato - ‘Salvini si rifugia in fake news - 1 euro a bufala e salda 49 mln’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini poteva solo ricorrere a fake news per reggere il confronto. La Fornero non l’ha abolita, la flat tax non l’ha realizzata, i rimpatri non li ha fatti, i posti di lavoro non li ha creati. Facciamogli pagare 1″¬ a bufala che dice così salda subito i 49 milioni. #RenziSalvini”. Lo scrive su twitter Ettore Rosato di Italia Viva. L'articolo Governo: Rosato, ‘Salvini si ...

Governo : Nobili - ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein - non c’è partita’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “L’unico problema è che così non c’è gusto. Era quasi più equilibrata #LichtesteinItalia rispetto al confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Non c’è proprio partita.#RenziSalvini #Portaaporta”. Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Italia Viva. L'articolo Governo: Nobili, ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein, non c’è partita’ sembra ...

**Governo : Salvini ‘vinto 2-0’ - Renzi - ‘lascia stare’ - sfida tv continua su social** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda stasera a Porta a Porta e registrata nel tardo pomeriggio. Twitta Salvini: “Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor ...

Matteo Salvini a Renzi : si è inventato Governo : 19.15 "Il governo è nato per non far votare gli italiani,sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Così Salvini a Renzi, nel "duello" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto",dice il leader Lega. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero.Quando ho visto che il M5S non mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli ...

Salvini e Renzi a Porta a Porta. Il leader leghista : «Governo nato sotto un fungo». L'ex premier : racconta cose false : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Governo : Renzi - ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente e sono 27 anni che fa politica”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Renzi - ‘Salvini sempre per sagre - hai stomaco d’amianto…’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Stare in spiaggia col figlio e’ legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d’amianto. Allora fai il presidente della pro loco…”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta rivolgendosi a Matteo Salvini. L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini sempre per sagre, hai stomaco ...