Cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi Iene non citate nel servizio sui Cinque

Fonte : blogo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Che afossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo sarannodi noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.Lamossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia uscita di Mauro. Attorno alle 22, al termine dell’intervista a Roberto Fico, l’alpinista è apparso per circa diciotto minuti per poi ripresentarsi alle 22.50 in punto, proprio mentre su Raiuno veniva lanciata la sigla di Porta a Porta.“Lei resta con noi” ha avvisato la Berlinguer, in una sorta di lavoro di convincimento del proprio pubblico a non trasferirsi altrove.Nel secondo round,è rimasto collegato fino alle 23.10, arrivando anche ...

