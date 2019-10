Apre a Milano Healthy Color | il locale di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna

Healthy Color - Apre a Milano il locale di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna : Healthy Color. Musica e sport, Colore e salute si incontrano nella gastronomia: da mercoledì 16 ottobre apre nel centro di Milano, proprio dove via della Moscova incontra Largo La Foppa, una nuova realtà che prende il nome di Healthy Color ed è il nuovo Healthy Food Corner del rapper multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di Serie A Andrea Petagna. Per i due è stato un anno ricco di novità: Sfera, dopo gli ultimi successi discografici e un ...

Voile Blanche Society - dopo Parigi - Apre a Milano : dopo Parigi, Voile Blanche Society apre a Milano in via Durini, in uno dei quartieri più eleganti della città, storicamente votato al design. Lo spazio ricorda una tipica dimora milanese, reinterpretando l’atmosfera in chiave moderna e contemporanea, un suggestivo viaggio nel tempo che permette di muoversi tra passato, presente e futuro. Pareti colorate di azzurro polvere, boiserie e superfici in ottone negli arredi, pavimento in listelli di ...

Edison Apre al pubblico la sede di Milano e una centrale del 1920 : Nel week-end delle Giornate FAI d'Autunno, dedicato alla bellezza dei beni storici e artistici nazionali, Edison apre alle visite guidate.

Milano : riApre scuola viale Puglie - aule green con finanziamento di 12 mln : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Un finanziamento di 12 milioni con aule super moderne nella scuola primaria di viale Puglie a Milano. Pannelli fotovoltaici, sistemi avanzati di domotica, interattività, un refettorio, una biblioteca, una palestra e spazi multifunzionali aperti al territorio: tutto su un

Juventus - a Milano Apre lo spazio “UNDICI Shot” : Juventus UNDICI Shot – Il progetto UNDICI compie un altro passo in avanti nel suo percorso di crescita con l’apertura di UNDICI Shot, uno spazio dedicato ad un’offerta food healthy che unisce la passione bianconera per il calcio a quella per il cibo, il tutto all’interno dello Juventus Flagship Store, in Corso Matteotti 8, a […] L'articolo Juventus, a Milano apre lo spazio “UNDICI Shot” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Milano Apre La Scala per incoronare regine e re del calcio mondiale : Milano ospiterà, lunedì 23 settembre, la quarta edizione dei Best Fifa Football Awards, gli Oscar del calcio mondiale

Monica Silva - al MAC di Milano Apre “Sacro Profano”. In mostra 40 fotografie dell’artista brasiliana : Un’esposizione di 40 opere per ripercorrere la carriera di di Monica Silva, fotografa brasiliana di fama internazionale: il 17 settembre apre la mostra Sacro Profano, a cura di Andrea Dusio e presentata dalla Fondazione Maimeri allo spazio M.A.C. di Milano, dove sarà visitabile fino al 2o settembre. Gli scatti più famosi della ritrattista insieme quelli più recenti, inediti, tratti dai suoi portraits a e dai lavori “Banana Golden Pop Art” ...

UNIQLO Apre A MILANO/ Maxi negozio accanto a Starbucks : uno sbarco travolgente : UNIQLO, oggi l'apertura a MILANO del primo negozio in Italia del colosso giapponese dell'abbigliamento. Il fondatore: 'Ne vorrei aprire altri 100'.

L’ad di Milanosesto Apre a Inter e Milan : «Area ex Falck pronta per lo stadio» : «Noi dobbiamo sviluppare il più grande piano urbanistico attuativo d’Europa. E siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan». Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica che Interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni, apre le […] L'articolo L’ad di Milanosesto apre a Inter e ...

BlaBlaBus Apre la nuova linea Milano-Berlino : c’è anche la fermata a Monaco di Baviera per l’Oktoberfest - i prezzi : Si aprono oggi le vendite dei biglietti della linea BlaBlaBus Milano-Berlino: dal 24 settembre sarà possibile raggiungere la capitale tedesca, Innsbruck e Monaco con prezzi a partire da 4,99 euro Un’altra novità da BlaBlaBus, la nuova rete del trasporto su strada creata da BlaBlaCar. Su www.BlaBlaCar.it e presso i punti vendita autorizzati da oggi sono aperte le vendite dei biglietti per la nuova linea Milano-Berlino, i cui viaggi ...

Milano - Apre il primo bar robotico d’Italia : i drink li prepara un androide. E in Centrale c’è il cat café - dove vige la “legge felina” : Scena numero uno: su una terrazza con vista vertiginosa sulle guglie del Duomo il barman sceglie le dosi dalle bottiglie, prende il ghiaccio, shakera, aggiunge il limone e versa il cocktail nel bicchiere. È un vero professionista e non sbaglia un colpo. Non va in ferie, non fa giorni di malattia, non si assenta per la pausa caffè, non si lamenta mai per il superlavoro. Ha due braccia e dita di metallo, non è umano: è un androide, istruito e ...

Milano Finanza : la Juve Apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...