Manovra nel caos | scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100 ? Cdm slitta a domani

Gratta e Vinci nel mirino - Manovra : M5s e Pd spremono le vincite - ecco quanto si terrà lo Stato : La manovra è ancora alla ricerca di coperture. Gli oltre 30 miliardi di euro devono in qualche modo spuntare, il governo giallo-rosso spera di riuscirci mettendo le mani un po' ovunque. Nel mirino l'intenzione di far crescere quella percentuale che lo Stato trattiene sulle Vincite della fortuna, al

Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni - la novità nella Manovra : Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni, la novità nella Manovra Una delle parole chiave più importanti correlate alla Manovra 2020 corrisponde certamente alla lotta all’evasione fiscale. Lo Stato cercherà in tutti i modi di risolvere le questioni pendenti tra i contribuenti e il fisco, anche al fine di recuperare quei miliardi di euro (7,2 per l’esattezza) comunicati nella NaDef. Non solo lotteria degli scontrini, che incentiverà ...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Manovra : Cna - ‘bene Patuanelli che annuncia superamento sconto in fattura’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Cna esprime “pieno sostegno” alle affermazioni del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla necessità di rivedere il meccanismo dell’Ecobonus che ha “causato problemi alle Pmi”. Cna, si legge in una nota, “apprezza la volontà espressa dal ministro di avviare un percorso insieme alle associazioni di categoria per trovare la soluzione migliore”. ...

Manovra : Patuanelli - ‘potremo garantire stessi saldi Impresa 4.0’ : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “Impresa 4.0 ha funzionato. Nella legge di bilancio sappiamo che potremo garantire gli stessi saldi di Impresa 4.0”. Ad affermarlo, al question time al Senato, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.L'articolo Manovra: Patuanelli, ‘potremo garantire stessi saldi Impresa 4.0’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Bersani su approvazione del Nadef : “Il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto. Ha fatto cioè cose semplici e serie” : “approvazione del Nadef alla Camera? Diciamo che così il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto“. E’ la metafora adottata dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, in collegamento con L’Aria che Tira (La7), per spiegare il via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). E aggiunge: “Il governo, in questo modo, ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Manovra - slitta l’assegno unico per i figli a carico : “Non ci sarà nel 2020” : L'assegno unico per le famiglie con figli a carico rimane un obiettivo per il governo, ma non verrà messo in campo già con questa legge di Bilancio e quindi slitterà almeno al 2021. Mentre in quello stesso anno andrà a scadenza la quota 100 che, come assicura parlando della Manovra e della Nota di aggiornamento al Def il viceministro all'Economia Antonio Misiani, non verrà rinnovata.Continua a leggere

Si complica il bonus figli. Ma la maggioranza insiste : sia nella nuova Manovra : L’assegno unico per i figli non si può fare toccando gli 80 euro. Ma la maggioranza insiste e chiede, nella risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def, che la misura arrivi subito, già con la prossima manovra, nonostante sia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a lanciare l’altolà sulle ipotesi di declinare in chiave familiare il bonus Irpef voluto dal governo Renzi.Se si vorrà perseguire ...

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...

Renato Brunetta sulla Manovra economica : "Vi dico io dove sta il tranello imposto dall'Europa" : "Questa è una manovra che si fonda tutta sulla lotta all'evasione fiscale, per la quale il governo ha previsto introiti per ben 7 miliardi di euro in un anno, una cosa mai successa. E che nemmeno succederà". Renato Brunetta liquida così la Nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanz

Manovra - governo a caccia di soldi. Flessibilità - strada in salita nel dialogo con Bruxelles : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilita'. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...