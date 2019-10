Fortnite | il buco nero comparso nel gioco nasconde un messaggio

Fortnite risucchiato da un buco nero : L'evento conclusivo della decima stagione di Fortnite potrebbe essere la cosa più grande e ambiziosa tentata da Epic Games finora. Dopo settimane di annunci su possibili cambiamenti nel gioco, l'evento finale, chiamato proprio «The End», ha messo fine all'intero ambiente di gioco: un buco nero ha risucchiato il mondo di uno dei videogiochi più famosi del pianeta, rendendo inutilizzabile il gioco da 12 ore a ...

Il Buco Nero di Fortnite cambia per sempre la Battle Royale : cosa sta succedendo oggi 14 ottobre : Il Buco Nero di Fortnite è allo stato attuale l'argomento più caldo per tutti gli appassionati di videogame. Sì perché, come ampiamente anticipato dagli sviluppatori di Epic Games, la Battle Royale più celebre e giocata di sempre è pronta ad abbracciare una vera e propria rivoluzione, che coincide non solo con la fine della Stagione 10, ma soprattutto con l'avvio dell'undicesima e con quello del Capitolo 2 del videogioco, che introdurrà ...

Fortnite : un 'buco nero' assorbe la mappa di gioco - che al momento è inutilizzabile : Nella giornata di ieri, milioni di persone sono rimaste senza parole quando hanno visto la mappa del popolarissimo gioco Fortnite sparire sotto i loro occhi. L'evento ha concluso la decima stagione del popolarissimo videogioco che da tempo, ormai, appassiona milioni di persone in tutto il mondo. L'evento, accaduto ieri, ha fatto parlare tutto il mondo Nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, Fortnite ha fatto concludere l'evento "La fine" ...

Fortnite : Konami Code e messaggio segreto per il buco nero : Ieri sera milioni di giocatori hanno assistito all’evento dell’anno, la distruzione della mappa di Fortnite a causa di un buco nero super massiccio. La mappa attualmente non c’è più, è stata sostituita dal buco nero, nell’attesa che arrivi il secondo capitolo che porterà in gioco tante novità tra cui la nuova mappa, sono comparsi dei numeri attorno al buco che sono stati già ...

Al posto di “Fortnite” c’è un buco nero virtuale : Si è risucchiato tutto quel che c'era, rendendo impossibile giocare al famoso videogioco: e ora stanno tutti cercando di capire cosa succederà dopo