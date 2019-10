Upas | trame al 18 ottobre | Vittorio alle prese con l' invadenza della madre Assunta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Continuano gli appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede al centro delleil personaggio di Diego. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18svelano che Diego (Francesco Vitiello) avrà un pesante scontro con Aldo. Il giovane Giordano si sfogherà con il padre a causa dello stato d'animo nel quale si trova il figlio del portiere di Palazzo Palladini. Alice farà ritorno nella città di Napoli per passare del tempo in compagnia del genitore. Andrea non sarà in grado di dedicarsi alla figlia per un'altra notizia fondamentale per il signor Pergolesi.(Amato D'Auria), dal canto suo dovrà fare i conti con l'arrivola cuinei confronti del figlio sarà sempre più evidente, al punto da fargli perdere la concentrazione sul lavoro. Aldo viene portato in ospedale Il figlio di Guido (Germano ...

infoitcultura : Upas, trame dal 21 al 25 ottobre: Giovanna convoca Beatrice in commissariato - zazoomblog : Upas trame al 18 ottobre: Aldo lotta tra la vita e la morte - #trame #ottobre: #lotta #morte - anto_canale88 : Upas, trame dal 21 al 25 ottobre: Giovanna convoca Beatrice in commissariato -