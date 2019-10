Roberto Baggio | Peter Handke e il calcio di rigore

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Bravi gli azzurri (anche in maglia verde): battono 2-0 la Grecia all’Olimpico (Jorginho su, Bernardeschi) e si qualificano, con tre turni d’anticipo, all’Europeo 2020. Una marcia trionfale, 21 punti e, soprattutto, un futuro luminoso spalancato davanti. Merito del lavoro, delle scelte, della competenza diMancini. E che bellezza il ritorno di Luca Vialli in nazionale!E a proposito di azzurri, ieri è ricomparso sulla scena (al bellissimo Festival dello Sport di Trento) anche il riservatissimo, fuoriclasse sempre e per sempre. E lo ha fatto a modo suo, con parole giuste e un oceano di emozioni. Soprattutto nel ricordare quel tiro dagli undici metri spedito sopra la traversa 25 anni fa, nella finale con il Brasile al mundial americano, allo stadio “Rose Bowl”, di Pasadena. Il miglior calciatore della competizione, con il ...

