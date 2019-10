Nato | Conte | ‘alleanza transatlantica pilastro fondamentale’

Nato : Conte - ‘Italia alleato eccezionale e affidabile’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “L’impegno dell’Italia nella Nato, posso dirlo con immodestia? E’ stato eccezionale. Il nostro paese è stato membro fondatore, attore attivo e affidabile, è uno Stato fornitore di sicurezza, ha investito le sue risorse per tutelare gli interessi collettivi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato, ...

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – "Una più stretta cooperazione tra Nato e Ue è necessaria e il rafforzamento della dimensione europea della sicurezza -che l'Italia sostiene- deve proseguire in raccordo con la Nato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Christillin : 'Conte sarebbe torNato volentieri alla Juve - ma c'erano dei no ben precisi' : La 7ª giornata di Serie A è stata caratterizzata dall'atteso confronto tra Inter e Juventus, durante il quale si sarebbero fronteggiati il passato e il presente bianconero: da una parte Marotta e Conte, dall'altra Paratici e Sarri. La gara è terminata con la vittoria dei campioni d'Italia a San Siro per 2-1. Prima del match non sono mancate delle polemiche legate soprattutto ad una petizione lanciata da alcuni tifosi bianconeri, i quali hanno ...

Giuseppe Conte trasciNato a picco dai servizi segreti. Cosa non torna : Copasir - 007 - F35 - salta il premier? : I servizi segreti trascinano a picco Giuseppe Conte. Non c'è solo la partita aperta da Matteo Renzi sulle deleghe in mano al premier. La grana, vera, è il caso Russiagate, con i contatti tra il ministro della Giustizia americano William Barr e i capi degli 007 italiani. "Dopo l'audizione di fronte a

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5s. Il seNatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

Christillin : “Conte sarebbe torNato alla Juve ma c’era il veto della famiglia Agnelli” : Christillin, non una qualsiasi. Il Corriere Torino intervista Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e membro aggiunto Uefa nel Consiglio della Fifa dal 2016. Da sempre di casa dagli Agnelli. L’argomento è Antonio Conte. Con un passaggio sul perché l’allenatore non è tornato alla Juve ma ha scelto l’Inter. Il tecnico nerazzurro, storico simbolo ed ex della Juve che stasera sarà sulla panchina ...

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – martedì prossimo, 8 ottobre, alle 20, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente designato del Consiglio europeo Charles Michel.

Antonio Conte - i cinque giorni della verità : Barcellona in Champions e Juventus in campioNato per capire quanto vale l’Inter : Barcellona in Champions, Juventus in campionato: in cinque giorni l’Inter di Conte è chiamata a dare delle risposte sul proprio reale valore. Non uno snodo che deciderà la stagione, per carità, ma di certo un passaggio fondamentale per comprendere se l’entusiasmo delle prime giornate di Serie A potrà tradursi in fattori solidi su cui far poggiare concrete ambizioni di vittoria. Per comprendere l’importanza della doppia sfida in ...

Champions Leauge – Conte carica l’Inter : “Lukaku infortuNato - ma contro il Barcellona senza paura! E sulla Juventus…” : Antonio Conte carica l’Inter in vista del big match di Champions League contro il Barcellona: anche senza Lukaku i nerazzurri si giocheranno le proprie chance. Poi testa alla Juventus Due big match nel giro di pochi giorni: prima il Barcellona in Champions League, poi la ‘sfida scudetto’ contro la Juventus in campionato. Settimana di fuoco per l’Inter che dovrà dimostrare che il proprio inizio di stagione non sia ...

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E' appena terminato, dopo meno di un'ora, l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Michael Pompeo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Conte rivela : “Mai aperto un libro di matematica - chiedo scusa ai miei prof. Io friendzoNato? Sì - una ragazza lo fece” : “La materia che più ho odiato? Non la odiavo, però posso confessare di non aver mai aperto un libro di matematica. chiedo scusa ai miei prof”. Nell’intervista a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde alle domande degli studenti. “Io friendzonato? Sì, una volta una ragazza lo fece. Ma ho friendzonato diverse volte anche io” ha scherzato Conte. Video Skuola.net L'articolo Conte rivela: ...

Antonio Conte e Gasperini - le scoperte in panchina che cambiano il loro campioNato : Antonio Conte ha costruito il suo inizio perfetto. Cinque vittorie su cinque, quindici punti, come non gli era mai successo in carriera. L' Inter invece non è nuova a questa partenza, ma stavolta non c' è niente di occasionale, le vittorie sono tutte corrette, anche quelle in cui ha faticato. Con la

Conte : «Inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile» SeNato - la Lega blocca le Commissioni : Il presidente del Consiglio Conte, parlando a New York con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

SeNato - la Lega blocca le Commissioni E Conte : «Chiarimenti sul caso Mosca» : L’ex ministro: «Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!». Conte: «Urgente» un nuovo passaggio parlamentare sui rapporti Lega-Russia