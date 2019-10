“Ma avete notato?” Alessia Marcuzzi | con l’ultima apparizione non è passata inosservata

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È iniziata la nuova edizione de “Le Iene Show”, la prim edizione senza Nadia Toffa dopo la tragica morte. La conduttrice rimarrà per sempre nei cuori sia del pubblico che dei colleghi, tanto che, in occasione del debutto della scorsa settimana, la puntata è stata dedicata quasi completamente a lei.,insieme ad altre 100 iene, era apparsa molto emozionata e aveva pensato bene di rendere omaggio all’amica indossando il classico completo nero da iena con tanto di cravatta e scarpe basse.Le Iene devono continuare e per la seconda puntata la presentatrice è tornata alla “normalità”, presentandosi in studio in versione rock con gonna di pelle e maglione tigrato, anche se non ha potuto fare a meno di salutare gli spettatori con un dolce video in cui Nadia balla serena in riva al mare. ( dopo ...

