Basket femminile | 2a giornata Serie A1 2019-2020 | Schio e Ragusa raggiungono Venezia in

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo nell’anticipo della seconda giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Basket femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - prima giornata : Broni piega la Virtus Bologna - ok San Martino di Lupari e Vigarano : Si è concluso l’Opening Day della Serie A1 di Basket femminile, con le ultime tre partite che si sono giocate a Chianciano Terme, teatro di questo ormai tradizionale appuntamento che apre la stagione. Andiamo a vedere cos’è successo nelle gare disputate fino a pochi minuti fa. SEGAFREDO Virtus Bologna-DELLA FIORE Broni 76-79 Vittoria soffertissima per Broni contro le esordienti V nere, che però dimostrano di avere una squadra che può ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : alla Russia il titolo maschile - al Giappone quello femminile : Si sono conclusi oggi i Mondiali di Basket 3×3 Under 23 maschili e femminili cominciati mercoledì e disputati a Lanzhou, in Cina. La Russia era chiamata a difendere i titoli conquistati l’anno scorso a Xi’an, sempre in Cina. Nel torneo maschile c’è riuscita battendo in finale l’Ucraina per 21-11, mentre nel femminile ha dovuto subire la vendetta del Giappone, sconfitto l’anno scorso per 21-12 e oggi invece vincitore per 19-14. I due bronzi ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : tutto facile per Schio - Venezia e Ragusa. Vince anche Sesto San Giovanni! : Nell’Opening Day a Chianciano Terme della Serie A femminile di Basket 2019-2020 sono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare. tutto facile per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da Schio, passando per Ragusa fino ad arrivare all’Umana Reyer Venezia, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57 La resistenza delle ...

Basket femminile - 1a giornata Serie A1 2019-2020 : si comincia con la 18a edizione dell’Opening Day : Per il diciottesimo anno la stagione del Basket femminile riparte con l’Opening Day. In due giorni a Chianciano Terme scendono in campo le quattordici squadre che daranno vita a questa nuova stagione di Serie A1. Ad aprire l’Opening Day 2019 saranno le campionesse in carica del Famila Schio, che se la vedranno con l’Use Scotti Empoli alle ore 14.00 di sabato. Una partita che vede ovviamente favorite le venete, che si sono rinforzate ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : i roster delle 14 squadre partecipanti. Ragusa e Venezia alla caccia di Schio : Sta per iniziare, con l’opening day di Chianciano Terme che riunirà le 14 squadre tra sabato e domenica, il campionato di Serie A1 femminile 2019-2020. Andiamo a scoprire chi cercherà di togliere il titolo al Famila Schio e le migliori giocatrici in scena per questa stagione. FAMILA WUBER Schio Per le detentrici del tricolore pochi reali cambiamenti. In entrata ci sono Jasmine Keys da San Martino di Lupari, Sabrina Cinili e Jillian Harmon ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Tutte contro il Famila Schio. Ragusa e Venezia le principali rivali : Tutto ormai pronto per il via della Serie A di Basket femminile. Ripartirà, dunque, la caccia al Famila Schio, che ha trionfato nelle ultime due stagioni e per sei volte negli ultimi sette anni. Una vera e propria supremazia quella della società veneta, che si presenta ai nastri di partenza ancora da super favorita per la conquista dello Scudetto. Una squadra veramente fortissima, che ha saputo cambiare nel corso degli anni, riuscendo sempre a ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Venezia batte Miskolc all’overtime e si qualifica per la fase a gironi! : Al termine di un overtime dalle grandi emozioni l’Umana Reyer Venezia batte al Palasport Taliercio di Mestre il DVTK Miskolc per 81-68 e si qualifica per la fase a gironi di Eurolega ribaltando il 75-85 subito all’andata. Partono meglio le magiare ma poi le lagunari di Giampiero Ticchi prendono il comando delle operazioni e arrivano a condurre 24-11 a pochi secondi dalla fine del primo quarto che si conclude sul 24-13. La Reyer arriva anche a 15 ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : esordio amaro per la Reyer Venezia nel preliminare - il DVTK vince 85-75 : Arriva una sconfitta per l’Umana Reyer Venezia nell’andata dei preliminari di Eurolega femminile 2019-2020. La formazione di Giampiero Ticchi, che succede a una lunga permanenza di Andrea Liberalotto sulla panchina lagunare, perde con il punteggio di 85-75 dalle ungheresi del DVTK, squadra che fa base a Miskolc. Molto importante, per le padrone di casa, il contributo di Ziomara Morrison, inarrestabile con i suoi 28 punti, ma anche ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza a Edmonton e nella classifica finale. Francia trionfatrice assoluta - Canada di tappa : Finisce con un terzo posto l’avventura dell’Italia alle Women’s Series di Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri e Giulia Rulli hanno assicurato anche un’altra terza posizione al nostro Paese: quella della classifica generale di questa manifestazione che ha occupato sostanzialmente tutta l’estate. nella tappa di Edmonton, le azzurre hanno superato ai quarti di finale la Polonia per ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Australia vittoriosa nella tappa di Tokyo : Si conclude quella che di fatto è la penultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, anche se è contemporanea a Edmonton (dove, però, il fuso orario fa sì che sia effettivamente l’ultima): quella di Tokyo. A prendersi il successo è l’Australia. Dopo aver terminato al terzo posto per differenza punti il girone B, la formazione oceanica (Bec Cole, Keely Froling, Maddie Garrick, Alice Kunek) batte nei quarti la Romania ...

Basket femminile : Marco Crespi - ex coach dell’Italia - andrà ad allenare la Svezia per quattro anni : Dopo l’esperienza biennale conclusa con l’uscita di scena agli ottavi di finale degli ultimi Europei, Marco Crespi va a sedersi sulla panchina di una selezione femminile diversa da quella dell’Italia. Il nativo di Varese, infatti, si è accordato con la federazione della Svezia per quattro anni. Sarà dunque con le scandinave, guidate delle sorelle Eldebrink e seste a Belgrado, che Crespi cercherà di raggiungere la qualificazione ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Canada profeta in patria a Montreal battendo gli Stati Uniti : Si conclude con la vittoria del Canada la quartultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, giocata a Montreal negli scorsi due giorni. Le canadesi sono rimaste imbattute lungo tutto il torneo, chiarendo le loro intenzioni fin dal clamoroso 22-0 con cui hanno travolto il Messico nel primo incontro. Concluso al primo posto il girone A, le nordamericane hanno atteso gli Stati Uniti, vittoriosi in un quarto di finale non chiuso ...