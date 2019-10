Platinette sentenzia | La De Filippi ha dato una lezione a Filippo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) In una delle nuove puntate di Amici Celebrities, il talent-show di Canale 5 dedicato ai vip -che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto- il concorrente nonché aspirante artista vip,Bisciglia, è diventato protagonista di un acceso scontro avuto con la sua mentore, Maria De. Il "figlio metaforico" della De, fortemente voluto dalla stessa Maria alla conduzione di Temptation island, aveva cioé lamentato di sentirsi vittima di alcune presunte irregolarità, supponendo che le parti da cantare assegnate all'avversaria Francesca Manzini fossero più lunghe delle sue e che la produzione del talent-show in qualche modo volesse aiutare la squadra blu -che vanta la partecipazione del principe Emanuele Filiberto di Savoia- a discapito della sua squadra, quella bianca. Ancora oggi fa discutere l'acceso botta e risposta avvenuto in ...