Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sono state rese note dal board europeo dellaCup i giorni nei qualidiventerà, nel, il centro del mondo del: la prossima edizione nel Vecchio Continente della sfida Europa-USA si terrà da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre dell’anno citato, con pratica ed eventi collaterali inseriti tra il 27 e il 29 settembre. Nel frattempo, il percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (a circa 15 km dalla parte più esterna del Grande Raccordo Anulare) sta subendo un’opera di importante rinnovamento: sono già state ristrutturate nove buche, mentre le altre nove saranno sistemate già dalla prossima settimana per completare il lavoro entro maggio 2020. Tutto questo servirà per permettere la semina in estate e per dar modo al club di ospitare l’Open d’Italia 2021, ragion per cui anche la club house e il campo pratica ...

OA_Sport : Golf, Ryder Cup 2022: ufficializzate le date dell’edizione di Roma, si giocherà dal 30 settembre al 2 ottobre - CatelliRossella : Golf, Ryder Cup a Roma: l'edizione 2022 dal 30 settembre al 2 ottobre - DomenicoMazzil5 : RT @AnsaGolf: Ryder Cup nel 2022 a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre. Sfida Europa-Usa prima volta in Italia, lavori Marco Simone ok -->… -