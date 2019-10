Giacca di jeans | come indossarla questo autunno

La Giacca in jeans : il capo da avere per la mezza stagione : La giacca in denim è uno dei miei passe partout preferiti. Pensate che ne ho conservata una di quando avevo dieci anni, che all’epoca andava portata oversize e adesso invece la indosso con la manica a tre quarti! E’ un capo facilissimo da abbinare e che, in stagioni come questa, in cui non fa troppo freddo, ma nemmeno troppo caldo, è ideale per completare un look in modo easy e senza strafare. Vediamo qualche idea di look per ...