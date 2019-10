Precipita dal sesto piano durante una festa | tragedia nel calcio argentino | muore un

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una balaustra non ha retto il peso di Ezequiel Esperon, deceduto dopo un tremendo volo nel vuoto Ilè in lutto per la morte di Ezequiel Esperon, giovane calciatore deceduto la scorsa notte dopo essere caduto daldi un palazzo del quartiere di Villa Devoto (un Barrio di Buenos Aires). Il 23enne, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atlante, èto nel vuotounaa cui stava partecipando con alcuni amici, appoggiandosi ad una balaustra che non ha retto il suo peso. Un volo terribile, che comunque non ha immediatamente ucciso Esperon, deceduto successivamente presso l’ospedale Zubizarreta di Buenos Aires. Il giovaneaveva iniziato la sua carriera nell’All Boys, per poi trasferirsi in Brasile all’Internacional. Una breve esperienza prima della chiamata del Gremio U20, con cui ...

caracciuolo : Salerno: donna precipita nel vuoto dal balcone di casa, tragedia in via Carmine - mynewsit : Giovane svedese precipita dal muro del Paese Vecchio di Termoli - Anna93ACMilan : RT @Affaritaliani: Atalanta-Shaktar: tifoso precipita per 4 metri dal primo anello -