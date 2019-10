DIRETTA Torino Fiorentina Primavera | risultato 1-1 | streaming | espulsi Onisa e Dutu

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 2-2 - streaming video : Sirigu salva ancora i granata! : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, i ducali iniziano alla grande il secondo tempo e Sirigu deve salvare su Gervinho.

Parma-Torino streaming - dove guardare la DIRETTA della partita su Sky : Parma-Torino streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Torino, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : equilibrio a Torino! Ronaldo vicino al vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ronaldo! PRIMA OCCASIONE DEL PORTOGHESE! Khedira crossa per l’inserimento di CR7 che tira a volo: corner. 17′ Buona marcatura di Vicari sin qui: Ronaldo non ha preso palla in quasi 20 minuti di partita. 15′ Madama che cerca di tenere il possesso palla ma non c’è movimento in attacco: Sarri si fa sentire. 13′ Cross pericoloso di Ramsey: Ronaldo viene ...

DIRETTA/ Torino Milan - risultato 2-1 - video streaming e tv : doppietta di Belotti! : DIRETTA Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : decide la doppietta di Belotti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Il Torino si impone 2-1 al termine di una partita emozionante. 90+5′ SIRUGU E’ MONUMENTALE SU PIATEK! Parata straordinaria del portiere granata che è bravo a rimanere in piedi ipnotizzando il polacco. 90+5′ Si entra nell’ultimo minuto con ZAZA CHE SPRECA TUTTO IN CONTROPIEDE scivolando davanti a Donnarumma 90+4′ Il Milan torna subito in ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : si entra nel recupero - il Toro difende un prezioso vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Cross di Suso, Piatek anticipato. Corner per i rossoneri. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 90′ Ingresso di Calabria in area di rigore. Angolo per il Milan, che però lo cestina. 89′ Erroraccio di Suso in impostazione. Il Milan è costretto a tornare indietro. 88′ Musacchio viene ammonito, fallo da dietro ai danni di Belotti. Respira il Toro. 87′ ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : due lampi di Belotti mandano i granata in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Donnarumma viene ammonito per proteste. 76′ Belotti, ANCORA LUI! Doppietta del numero nove granata che sfrutta la respinta di Donnarumma raccogliendo in maniera rocambolesca per mettere dentro il punto del 2-1 a porta praticamente sguarnita. 76′ Suso commette fallo su Izzo. Riparte il Torino. 75′ Reazione del Milan affidata a un brutto tiro di Piatek. 73′ Dopo ...