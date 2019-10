Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima Festa di Roma

Almeno 5 cose da sapere su Android 10 oggi 23 agosto : Cosa dobbiamo aspettarci : Si parla tanto oggi 23 agosto di Android 10, se non altro perché Google ha deciso di cambiare le carte in tavola con la nuova denominazione del suo sistema operativo per il mondo mobile. Abbiamo introdotto il discorso su alcune novità che toccheremo con mano nei prossimi a bordo del Samsung Galaxy S10, tramite l'articolo pubblicato in mattinata. Stavolta, però, ritengo necessario andare più in profondità per analizzare bene le peculiarità che ...