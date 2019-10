Roma può cambiare con le sue scuole

Tribunale di Roma : "Si può chiedere stop delle cure anche senza testamento biologico" : Il Giudice tutelare del Tribunale di Roma ha stabilito che, in determinati casi, si può chiedere l'interruzione delle terapie anche in assenza di testamento biologico da parte del paziente, purché quest'ultimo abbia espresso in precedenza questa sua volontà a un proprio "rappresentante", ossia all'amministratore di sostegno designato. Il giudice tutelare sarà chiamato a intervenire soltanto se dovesse essere opposizione a procedere da parte ...

Roma - assunti giardinieri invalidi : «Uno su 3 non può salire sulla gru» : Alla guerra contro gli alberi pericolanti che si schiantano a ritmi mai visti sulle strade dell?Urbe, il Campidoglio sta spedendo un plotone di giardinieri invalidi. Appena arruolati,...

Da oggi a Roma si può pagare il biglietto della metro usando una carta di credito contactless : Dal 18 settembre a Roma si potrà pagare il biglietto d’ingresso nella metropolitana e sui treni regionali gestiti da ATAC utilizzando una carta di credito contactless (un tipo di carta abilitata ai pagamenti senza lo scorrimento nel POS). Per farlo basterà

L’Unità - tribunale di Roma : “81 - 6 milioni di debito da ripagare con soldi pubblici”. Ma Palazzo Chigi può rivalersi sui Ds : Un debito da 81,6 milioni di euro pesa sulle spalle dello Stato e quindi dei contribuenti. Si tratta di quello contratto, ormai 31 anni fa, dall’Unità, giornale dell’ex Partito comunista italiano fondato da Antonio Gramsci, nei confronti di diverse banche: Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl e Banco Bpm. Il tribunale di Roma, infatti, ha respinto tre ricorsi-fotocopia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentati ...

Euro 2020 - Armenia-Bosnia 1-1 all’intervallo : la Roma può sorridere : Armenia-Bosnia 1-1 a fine primo tempo. Nella partita valida per la 6^ giornata del gruppo J, quello dell’Italia, c’è una spettatrice particolarmente interessata: la Roma. A sbloccare il match è stato Mkhitaryan al 3′ con un dribbling sul portiere e il pallone depositato in rete. Risposta al 13′ di Edin Dzeko con un bel destro da dentro l’area di rigore su cross dalla sinistra di Gojak. La Roma sorride. ...

Roma - Totti promuove Mkhitaryan : “Può portare qualità e quantità”. Poi si parla di Pellegrini e Aquilani : “Mkhitaryan può portare tanta qualità e anche quantità alla Roma. Spero che si adatti subito al calcio italiano. A Roma sarà apprezzato: ha tanta tecnica e molta voglia di far bene”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Lorenzo Pellegrini è un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Alberto Aquilani è un amico: speriamo che faccia ...

Europa League 2019-2020 - la Roma non può giocare a Klagenfurt : campo riempito da 200 alberi! Match col Wolfsberger a Graz : La Roma affronterà il Wolfsberger nella fase a gironi dell’Europa League, i giallorossi sono indubbiamente i grandi favoriti per il primato nel raggruppamento e l’avversario austriaco non dovrebbe creare particolari problemi ai ragazzi di Fonseca ma c’è una curiosità novità riguardo alla sede dell’incontro in programma giovedì 3 ottobre. I giallorossi avrebbero dovuto scendere in campo al Woerthrsee-Stadion di Klagenfurt ...

Tiramisù artigianale - a Roma c'è un bar dove puoi mangiarlo e imparare a prepararlo : Il tiramisù artigianale si veste a festa in quel di Roma, reinventandosi e trasformandosi in gioco, in novità, in esperienza. Succede al 187 di via dei Gracchi, nel quartiere Prati, dove una squadra di tre amici – composta da Luca Cuniolo, Luca Fiore e Giacinta Trivero – ha deciso di inaugurare il nuovissimo Tiramibloom: uno speciale bar-pasticceria in cui il celeberrimo dessert italiano ha l'occasione di fiorire e ...

Sorteggi Europa League - l’analisi : girone difficile per la Lazio - la Roma può sorridere : Sorteggi Europa League – Sono stati Sorteggiati i gironi di Europa League, in campo due squadre italiane, Lazio e Roma che si candidano ad essere grandi protagoniste nella prossima stagione, si tratta di due squadre che possono assolutamente lottare per arrivare fino in fondo alla competizione. La squadra di Fonseca ha dimostrato all’esordio in campionato contro il Genoa di giocare in modo imprevedibile, bene in attacco mentre ...

Calciomercato 27 agosto : Milan su Demiral. Scambio Icardi-Dybala - si può! Fiorentina - arriva De Paul. Roma - fatta per Kalinic : Calciomercato 27 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 27 agosto. JUVENTUS– Capitolo cessioni ancora in alto mare con Dybala possibile contropartita per arrivare ad Icardi. Uno Scambio che potrebbe concretizzarsi realmente e che potrebbe aprire le porte bianconere al centravanti argentino. Paratici, dal canto suo, vorrebbe evitare di cedere il suo numero 10 ad […] L'articolo Calciomercato 27 agosto: Milan su Demiral. Scambio ...

Roma - la strada è quella giusta : in arrivo il difensore che può risolvere tutti i problemi : E’ il momento di un’analisi dopo la prima giornata di campionato, focus sulla Roma che ha l’obbligo di riscattare l’ultima deludente stagione. I giallorossi non sono andati oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro il Genoa, 3-3 scoppiettante che ha confermato le impressioni della vigilia, la squadra di Fonseca giocherà ogni partita per conquistare la vittoria, si tratta infatti di un allenatore che ...

Migranti - Al-Issa : Roma non può fare sola : 14.21 "L'Europa deve aiutare l'Italia,distribuendo i Migranti in tutti i Paesi e l'Italia dovrebbe ricevere fondi consistenti dall'Ue". Così il segretario generale della Lega musulmana mondiale, Al-Issa intervistato al meeting di Rimini. "L'Italia non può fare da sola", afferma. Secondo Al-Issa, l'idea che tutti gli immigrati sono musulmani è un preconcetto. "Le istituzioni dovrebbero pensare all'integrazione, a partire da istruzione e ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Roma - vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna «Si può solo transitare» : I vigili hanno applicato il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore a inizio estate. Battistoni (Associazione via Condotti): «Recupero di civiltà». Vittorio Sgarbi: «Provvedimento di stampo fascista». E per Confesercenti «così si allontanano i turisti»