Non basta il benchmark per fare lo stadio più bello del mondo

Champions League - Barcellona-Inter 2-1 : Non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri : L’Inter gioca un grande primo tempo al Camp Nou, gasata dal gol a freddo di Lautaro Martinez. Il confronto con il Barcellona è alla pari fino alla rete di Suarez che ribalta gli equilibri. Poi è un’altra prodezza dell’uruguayano a condannare i nerazzurri alla prima sconfitta stagionale. L'articolo Champions League, Barcellona-Inter 2-1: non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri proviene ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : Non basta un super Lautaro Martinez : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6,5: Si fa trovare pronto dopo un minuto sul tiro da fuori angolato di Griezmann, serve una prestazione superba per resistere al temibile attacco catalano. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo sulle palle alte uscendo con grande autorità, incolpevole su entrambi i gol di Suarez. Godin 5,5: Molto attento fin dai primi minuti, sulle rare palle alte svetta riuscendo a collaborare in ...

Youth League – Passa il Genk - Non basta un super Gaetano : La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, scrive in merito al match di Yuoth League tra Genk e Napoli. Il Napoli Primavera resta ad un punto in Youth League, gli azzurrini non Passano sul campo dei belgi, finisce 3-1 nonostante un Gaetano ispiratissimo. Foto: SSC Napoli “Primo tempo molto equilibrato con gli azzurrini che sfiorano il gol prima con un destro potente di Marrazzo e poi con un tiro di Gaetano che Passa un ...

Riforma pensioni e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma Non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...

L’Atalanta ci mette il cuore ma Non basta : blitz nel recupero dello Shakhtar - finisce 1-2 [FOTO] : Atalanta-Shakhtar live – Si è conclusa la partita di Champions League tra Atalanta e Shakhtar, si è giocato il secondo match della fase a gironi. Partita a viso aperto per le due squadre, grande partita per gli uomini di Gasperini dal punto di vista dell’intensità e del gioco, errori in fase realizzativa che hanno pesato dal punto di vista del risultato, gli ospiti hanno giocato una partita prettamente difensiva ed il gol del ...

Pagelle e Highlights Parma-Torino 3-2 : Inglese fa volare i ducali - ai granata Non basta Sirigu : Pagelle PARMA TORINO- Posticipo della 6^ giornata di Serie A pronto ad entrare nel vivo con Parma e Torino pronti a darsi battaglia sul campo del Tardini. Come accennato in mattinata, poche novità di formazione per D’Aversa e Mazzarri, ma occhio ad alcuni retroscena. Verdi potrebbe scendere in campo dal primo minuto al fianco di […] L'articolo Pagelle e Highlights Parma-Torino 3-2: Inglese fa volare i ducali, ai granata non basta ...

Belotti Non basta - Torino battuto a Parma : Cinque reti, un rigore sbagliato da Gervinho, una traversa scheggiata da Hernani e due espulsioni, una addirittura di Mazzarri per somma di ammonizioni. Lo spettacolo non e' certo mancato al Tardini fra Parma e Torino. Risultato finale 3-2 per gli emiliani, capaci di sbagliare un penalty ma alla fine, giustamente, vincenti. La rete decisiva al 43' del secondo tempo con Inglese, dopo un primo tempo ricco di occasioni e una ripresa con un leggero ...

Serie A – Il Torino si difende - ma Non basta : il Parma piega i granata all’87’ : Il Torino piegato dal Parma sul finale: i granata ko nel posticipo della sesta giornata di Serie A Un lunedì sera amarissimo per il Torino: nel posticipo della sesta giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri ha ceduto al Parma per 3-2. Al Tardini è stato Inglese, negli ultimi minuti, a decidere il match dopo una partita equilibrata, col Torino sulla difensiva a causa dell’uomo in meno sin dal primo tempo. I granata hanno provato a ...

Ius Culturae - Orfini : “Basta rinvii o vincerà Salvini. Per M5s no priorità? Per noi Non lo è taglio parlamentari - ma lo votiamo”. E punge Renzi : Per Luigi Di Maio “non è una priorità“, per Matteo Renzi “non deve diventare un tormentone”. E anche in casa Pd c’è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c’è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente ...

Patuanelli : “Apertura ufficio postale dell’Aquila positiva ma Non basta” : L’Aquila, 30 set. (AdnKronos) – – (Dall’inviato Valerio Masia) – “L’ufficio postale non è solo un luogo che eroga servizi postali, è un simbolo di una comunità che si ritrova, che sta assieme. L’apertura di questo ufficio è un evento costitutivo da vedere con positività ma non basta questo per la rinascita di una città”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ...

“Sposami!”. Basta uno scatto ‘Non convenzionale’ e tutti a piedi di Giulia Provvedi : insuperabile : L’estate per Giulia Provvedi non finisce mai. La bionda de Le Donatella è volata dall’altra parte del mondo per continuare a godersi sole e tintarella. Giulia Provvedi, insieme alla sorella Silvia, è arrivata da qualche giorno a Dubai, città simbolo del lusso e del consumo. E, come al solito, non ha perso occasione per far parlare di sé. Giulia Provvedi infatti ha incantato la rete con una paio di scatti bollenti. L’ex compagna del portiere ...

Clima - concentrarsi sulla diagnosi Non basta. Occorre agire sulla terapia : Quando stavo per laurearmi, ero affascinato dalla neurologia. Avevo un professore molto bravo che, come Sherlock Holmes, in base ai sintomi riusciva a capire la sede della lesione cerebrale. All’epoca la risonanza magnetica e la tac erano appena agli inizi e le diagnosi si basavano sulla clinica. Mi allontanai dalla neurologia perché purtroppo la terapia, in quel momento storico, era ben poca cosa. Assistevamo, quindi, a sofisticate ...