Gualtieri contro Salvini | “Ha aperto crisi perché non era in grado di affrontare la

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il ministro dell'Economia, Robertodifende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca: "Sull’onda della demagogia die di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".

Chiara58015306 : RT @marco_gervasoni: Scendano in piazza contro il Gualtieri madurista ?@ilgiornale? - StufaMarcia1 : RT @marco_gervasoni: Scendano in piazza contro il Gualtieri madurista ?@ilgiornale? - maryfagi : RT @marco_gervasoni: Scendano in piazza contro il Gualtieri madurista ?@ilgiornale? -