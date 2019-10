Clima | dl verso il Cdm il 10 | incentivi ai prodotti sfusi

Clima - il riscaldamento avanza : il quinquennio 2015-2019 verso il record. Impennata dei gas serra : mari più acidi. “La sfida è immensa” : Grandi e piccoli della Terra si mettono insieme per abbattere le emissioni e dare un po’ di sollievo al pianeta malato. Mentre si attende di vedere le parole trasformarsi in fatti, come ha auspicato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il riscaldamento Climatico accelera e con esso gli effetti devastanti che trascina dietro di sé: nuovi record di temperatura in molti Paesi accompagnati da incendi senza precedenti, ...

Clima - il riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...

Dl Clima - verso la trasformazione in ddl : problemi di coperture e dubbi sul taglio dei Sussidi ambientalmente dannosi : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa contava di arrivare al Summit dell’Onu sul Clima, che si apre a New York lunedì, con in tasca “il primo decreto legge a livello europeo sui cambiamenti Climatici“. Ma il percorso del decreto Clima, di cui mercoledì 18 settembre erano circolate le bozze e che era atteso in consiglio dei ministri oggi, si è rivelato più difficile del previsto. Il provvedimento non è stato inserito ...

Cambiamenti Climatici : Harvard tenterà di mitigare il riscaldamento globale attraverso la geoingegneria solare : Che cos’è il tanto discusso Stratospheric Controlled Perturbation Experiment? Si tratta di un esperimento di alterazione artificiale del clima terrestre. C’è chi è preoccupato per via di tutto questo, ma c’è anche chi non ci trova nulla di male e anzi sostiene “che il clima lo stiamo già modificando artificialmente con le massicce emissioni di gas serra“. L’Università di Harvard ha deciso di intervenire ...