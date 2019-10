Biagio D' Anelli | Giorgio Tambellini è un vigliacco Danneggia Francesca De

Pomeriggio 5 - Biagio D’Anelli su Francesca De Andrè : “Evita la verità” : Biagio D’Anelli a Pomeriggio Cinque lancia una frecciata a Francesca De Andrè Francesca De Andrè, come tutti sapranno bene, è tornata insieme a Giorgio Tambellini. L’annuncio è stato dato proprio dai diretti interessati nella prima puntata della nuova edizione di Domenica Live. In quella circostanza hanno anche rivelato di voler adire a vie legali contro Biagio D’Anelli, accusandolo di aver fatto circolare un gossip inesistente ...

Live Non è la d'Urso - Giorgio Tambellini : "Ho tradito Francesca de Andrè con un bacio e basta". Scontro con Biagio d'Anelli (VIDEO) : Scontro a tutto spiano tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli a proposito del tradimento di Tambellini ai danni di Francesca de Andrè. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenica Live affermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita mentre invece non era così (anche se Tambellini già durante il Grande Fratello ha ...

Biagio D'Anelli vs Giorgio Tambellini - il faccia a faccia/ 'Ti aspetto - parliamo quattr'occhi...' : Biagio D'Anelli questa sera di Live - Non è la d'Urso, per il confronto con Giorgio Tambellini. Ha veramente cospirato con Fabrizia De Andrè alle spalle di Francesca e Giorgio?

Biagio D'Anelli replica a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini : "Ma quale complotto" (VIDEO) : Visualizza questo post su Instagram Io e @fabriziadeandre abbiamo complottato il tradimento di @GiorgioTambellini nei riguardi di @Francescadeandre Dopo questa cosa Credo anche che Dumbo voli.... #fabriziadeAndrè #GiorgioTambellini #Francescadeandre #gennarolillio #barbaradurso #domenicalive #pomeriggio5 #reality#tradimentovero#cazzate#gossip#livenoneladurso #grandefratello#gf#grandefratello15 Un post condiviso da Biagio ...

Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli fidanzati/ A Pomeriggio 5 dopo un'estate d'amore : Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme e oggi saranno ospiti a Pomeriggio 5 dopo un'estate d'amore. In arrivo novità

Biagio D'ANELLI ' VUOI FINIRE LA MIA FRUTTA?'/ Il suo 'tvb' a Jessica Mazzoli : BIAGIO D'ANELLI scrive una dedica a Jessica Mazzoli: 'esistono tanti modi per dire "ti voglio bene...'. I due sono davvero fidanzati?

Jessica Mazzoli e Biagio D'Anelli stanno assieme (foto) : Jessica Mazzoli, dopo i problemi di salute che, qualche mese fa, l'hanno vista costretta a ritirarsi dal 'Grande Fratello', sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto a Biagio D'Anelli. La cantante, legata, per qualche anno, a Morgan (da cui ha avuto la figlia Lara), ha trascorso, qualche giorno, nei posti del neo fidanzato, a stretto contatto con la natura ed il mondo dei cavalli come testimoniano alcuni scatti su Instagram. ...

Jessica Mazzoli con Biagio D’Anelli - la ex di Morgan avrebbe ritrovato l’amore : Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli farebbero coppia fissa. La ex compagna di Morgan e l’ex concorrente del Grande Fratello si sono avvicinati a sorpresa. L’ufficializzazione del flirt in corso arriva attraverso una serie di video postati su Instagram e in una foto in cui i due si tengono per mano.Continua a leggere

Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli sono fidanzati? : Dopo la tormentata relazione con il cantante Morgan, Jessica Mazzoli ritrova la serenità con l'opinionista e dj Biagio D'Anelli, con il quale sta trascorrendo una vacanza in Puglia. Da diverse settimane circola la voce su una presunta relazione tra due ex gieffini. Jessica Mazzoli e Biagio D'Anelli, infatti, farebbero coppia fissa da ormai diverso tempo e sui social non fanno nulla per nascondere questo amore appena sbocciato.\\ La ...