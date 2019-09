Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 30 settembre 2019) A conferma che la "quadratura del cerchio" sul documento propedeutico alla legge di Bilancio non è stata facile l'approdo della NaDef in Cdm, già slittato di qualche giorno rispetto alla scadenza del 27 settembre prevista dalle norme sul bilancio è arrivato dopo una girandola di riunioni e vertici politici, anche in notturna

Corriere : L’annuncio di Conte: «Trovati i 23 miliardi per evitare l’aumento Iva» - Corriere : L’annuncio di Conte: «Trovati i 23 miliardi per evitare l’aumento Iva» - fisco24_info : L’annuncio di Conte: trovate le risorse per non aumentare l’Iva: A conferma che la 'quadratura del cerchio' sul doc… -