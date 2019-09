Cos’è lo ius culturae | ora che se ne riparla

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) (foto: Getty Images) Da alcuni giorni in Italia si è tornati a discutere dello ius, una legge sulla cittadinanza che permetterebbe ai bambini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana al 12esimo anno d’età, purché abbiano completato un ciclo di studi o seguito un corso di formazione professionale. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera nel 2015 ma non era passata al Senato, e da allora è rimasta in sospeso, anche per via dell’opposizione del precedente governo. Il tema è tornato d’attualità perché la nuova ministra della Famiglia Elena Bonetti ha dichiarato in un’intervista alla Stampa di essere favorevole e il presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia ha fatto sapere che giovedì 3 ottobre ripartirà l’esame. “Siamo ancora all’inizio, ma credo si possa lavorare per introdurre lo ius, legando la ...

RRobitt2011 : @AberWhaat Avere la cittadinanza è un privilegio infatti e si giustifica con lo Ius Sanguinis cioè se sei figlio di… - Nadia4246 : @Shajidn Penso che la maggior parte risponderebbe di sì, se è nato qui o ha vissuto la maggior parte della sua vita… - sinigagl : RT @marcotrocu: Se sai che cos’è lo ius culturae ci sono due possibilità: o sei favorevole o sei un razzista, vie di mezzo non ce ne sono. -