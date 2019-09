Incidente sulla Modica Noto | pirata della strada investe 21 modicano

Incidente stradale sulla SS 115 : muore Giuseppe Terrasi di 58 anni : Incidete stradale sulla SS 115, tra Ribera ed Agrigento, muore Giuseppe Terra di 58 anni. Lo scontro tra un camion ed un trattore gommato

Incidente sul lavoro sulla A19 - giovane di Polizzi Generosa schiacciato da lastra in cemento : Un grave Incidente sul lavoro si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nelle vicinanze di Enna. Un giovane è rimasto schiacciato da una lastra di cemento. Si tratta dell’ennesimo Incidente sul lavoro che accade in Sicilia. La vicenda si è consumata sul viadotto “Mulini”, al chilometro 112 della Palermo-Catania. Il giovane, un operaio di 24 ani originario di Polizzi Generosa, stava effettuando dei lavori di ...

Incidente sulla A13 - tir si ribalta e rovescia materiale edile : Un tir si è ribaltato oggi, 19 settembre, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Terme Euganee e Monselice. L’autotreno, pieno di materiale edile, si è rovesciato disseminando il carico lungo la carreggiata. Ferito il conducente del mezzo, portato poi in ospedale dal 118. Disagi sul tratto autostradale L'Incidente si è verificato poco dopo le 15 a circa 500 metri dall’uscita del casello di Monselice, ne pressi di Padova. La A13 è stata così in ...

Zio e nipoti in auto contro un tir - terribile Incidente sulla Telesina : due morti : incidente stradale sulla statale 372 Telesina a Benevento: le vittime - di 49 e 15 anni - sono di Grottaminarda, Avellino...

Autobus Tua coinvolto in un Incidente sulla provinciale che da Spoltore porta a Caprara : 30 feriti : Terribile incidente stradale nel Pescarese. Un Autobus di linea della Tua (azienda unica del trasporto abruzzese) è rimasto coinvolto in

Incidente sulla Martina Franca – Massafra - moto sbanda paurosamente e esce fuori strada - muore un uomo di 48 anni : Un brutto Incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che congiunge Martina Franca a Massafra. L’Incidente ha provocato la morte di un uomo di 48 anni, Giuseppe Palanga di Massafra. L’uomo era alla guida di una moto, che per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha iniziato a sbandare paurosamente. L’uomo ha perso il controllo della moto, forse nel tentativo di evitare l’impatto ...

Incidente stradale sulla Vittoria Comiso : auto si ribalta : Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: auto si ribalta. Tre le auto coinvolte. Una delle tre auto dopo lo scontro si ribalta

Incidente sulla Santa Croce Camerina : è morto il 35enne Antonino Prinzivalle : Incidente sulla Santa Croce Camerina: è morto il 35enne Antonino Prinzivalle. Lo scontro è avvenuto tra due auto

Bari - tremendo Incidente sulla tangenziale - moto sbanda paurosamente all’altezza di Japigia - due feriti in codice rosso : Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato un pauroso incidente sulla tangenziale di Bari nei pressi dell’uscita di via Caldarola. Una moto, per cause in via di accertamento, ha iniziato a sbandare paurosamente. I due motociclisti, che erano sulla moto, sono terminati a terra riportando diverse ferite. I due sono stati trasportati in codice rosso al più vicino ospedale. L’incidente si è verificato nel tratto sul quale da alcuni mesi ...

Incidente Chivasso - schianto sulla Torino-Milano : bimbo incastrato con la mamma tra le lamiere : Tragedia sfiorata sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Chivasso: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Auto sportiva sulla folla a Berlino - almeno 4 morti. Si pensa a un Incidente : Un’Auto sportiva ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino. Le vittime sono almeno quattro, tra cui un neonato, e diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’Auto - riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di ...

Berlino - auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...

Livorno. Incidente sul lavoro morto ventenne - era a lavoro sulla murata della Vision of the Seas : Tragedia sul lavoro a Livorno. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un marinaio. L’uomo è

Incidente sulla via Modica Noto per Frigintini : un ferito : Incidente stradale in via Modica Noto sulla strada per Frigintini: un ferito. La strada è chiusa al traffico veicolare