Fukushima - l'acqua radioattiva verrà sversata nell' Oceano Pacifico : L'acqua contaminata di Fukushima sarà sversata nell'oceano Pacifico . Lo ha detto il ministro per l'Ambiente del Giappone, Yoshiaki Harada, spiegando che la compagnia elettrica Tepco dovrà necessariamente scaricare in mare l'acqua radioattiva accumulata da quando lo tsunami investì l'impianto nucleare sulla costa orientale nipponica. «E' l'unica opzione», ha detto il ministro. I siti di ...

Un’enorme isola di pomice si sta spostando nell’Oceano Pacifico : Una massa di rocce vulcaniche, una vera e propria isola di pomice che si estende per oltre 150 km quadrati (quanto 20.000 campi da calcio), si sta spostando attraverso l’Oceano Pacifico. Avvistata per la prima volta dai marinai australiani all’inizio del mese, per gli scienziati proviene probabilmente da un vulcano sottomarino vicino a Tonga la cui ultima eruzione risale intorno al 7 agosto scorso. La pomice, infatti – una ...