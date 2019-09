Uragani - 5 tempeste tropicali in azione nell’ Oceano Atlantico : dopo Humberto attenzione a Jerry : Cinque tempeste tropicali si muovono attualmente nell’Oceano Atlantico con tendenza a trasformarsi in Uragani , e ad esse si aggiungono varie altre aree di turbolenza. Il Servizio meteorologico cubano ha precisato che i cinque fenomeni ciclonici, che già hanno ottenuto un nome dal National Hurricane Center degli Stati Uniti, si chiamano Fernand, Gabrielle, Imelda e Jerry , oltre a Humberto , che è già diventato uragano nelle ultime ore. ...

L’ Oceano Atlantico “raddoppia” : gli Uragani Dorian e Gabrielle si dirigono verso l’Europa [MAPPE] : Non solo l’Uragano Dorian , ma anche un’altra tempesta tropicale, soprannominata Gabrielle e in procinto di elevarsi a uragano di 1ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson, si muove verso l’Europa. L’oceano Atlantico , così, “raddoppia” l’Allerta Meteo incombente sul Vecchio Continente. L’Uragano Dorian sarà il primo ad arrivare in Europa, muovendosi dal Canada verso la Groenlandia e l’ Atlantico ...

L’isola di Pietra Pomice nell’Oceano Atlantico potrà salvare la Grande Barriera Corallina australiana : “Da che boschi marini si è staccato il ramo di corallo delle tue vene…” Diceva Josè Saramago, in un esplicito riferimento all’essere umano come un agglomerato di frammenti di natura sparsi per il mondo. La natura non è sempre stata clemente con l’uomo, ma è certo che si sia sempre mostrata in tutta la sua immensa maestosità, in ogni angolo di paradiso che oggi abbiamo colonizzato e insidiato di marchingegni antropici. Uno ...