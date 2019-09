Coop richiama le olive farcite | solfiti non dichiarati in etichetta L’allerta del

Coop e altri supermercati hanno richiamato alcune confezioni di gallette di mais Matt : Negli ultimi giorni Coop e altre catene di supermercati hanno diffuso un avviso di richiamo per le confezioni di gallette di mais Le mais Bio a marchio Matt con data di scadenza 12 giugno 2020, per la possibile presenza di

Contaminazione da corpo estraneo di natura metallica : Coop richiama un prodotto da supermercato [MARCA e LOTTI] : La Coop richiama le gallette bio di mais Matt & Bio. Il richiamo alimentare deriva dalla possibile Contaminazione “da corpo estraneo di natura metallica “: lo si apprende dal portale web della catena dei supermercati Coop . Di seguito tutti i dettagli: Prototto richiama to: “Gallette bio di mais Matt & Bio“, nella confezione da 130 gr, con data scadenza 12-06-2020 Azienda: A & D S.P.A Lotto richiama to: codice ...

Coop richiama Plumcake per rischio presenza di allergeni non dichiarati : Il richiamo del prodotto si è reso necessario per possibile contaminazione accidentale da glutine non dichiarato in etichetta. La catena della grande distribuzione organizzata raccomanda a chi soffre di celiachia di non consumare i Plumcake con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita.Continua a leggere