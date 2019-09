Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019)lunedì 23 settembre a partire dalle 21.15 su Fox (Sky, 112) con i due nuovi episodi di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana 2, l’innovativatv che ha riportato con successo la commedia sulla pay tv italiana. Romolo (Alessandro D’Ambrosi) e Giuly (Beatrice Arnera) arrivati al “Campo vacanze romano” insieme a Giangi (Niccolò Senni) e Deborah (Ludovica Martini) faticano ad ambientarsi. La convivenza forzata tra Roma Nord e Roma Sud si fa sempre più difficile e va avanti tra inevitabili battibecchi e amicizie inaspettate. Mastrota (Giorgio Mastrota), ormai re delle televisioni, si affida a uno speciale algoritmo per emanare nuove e improbabili leggi che hanno il solo scopo di fargli guadagnare la benevolenza del popolo. Giuly, insieme a Romolo, si interroga sul suo futuro ed ha tutti i sintomi che lasciano pensare che sia in dolce attesa. Il Sud non sembra ...

ilfattovideo : Romolo+Giuly, su Fox il secondo appuntamento con la serie Tv. E Pannofino torna nei panni di Boris: “Mastrota cane… - MoviementAgency : Niccolò Senni è tra i protagonisti della serie tv 'Romolo+Giuly - tutti contro Roma' dal 16 settembre su Fox. - RenatoPorfido : Romolo & Giuly su FOX #fiction #romoloegiuly #renatoporfido -